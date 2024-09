Therese Billig (Mitte) Siegerin im Bundesnachwuchschampionat Dressur, Jolina-Amrei Hohmann und Katharina Haverkamp folgen auf Platz zwei und drei. (Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris) Riesenbeck. Insgesamt drei Dressurreiterprüfungen der Klasse L absolvierten die Teilnehmerinnen um das Bundeschampionat im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften in Riesenbeck, die letzte Prüfung war gar mit Pferdewechsel ausgeschrieben. Das Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter, der Liselott-Rheinberger-Nachwuchsförderpreis, zählt zu den wichtigsten Nachwuchsprüfungen für Dressurreiter. Seit 1997 findet das Bundesnachwuchschampionat an wechselnden Austragungsorten statt, seit 2007 ist es regelmäßig Bestandteil der Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur und Springen. Die Teilnehmer messen beim Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter ihr Können in Dressurreiterprüfungen der Kl. L auf Trense, wobei besonderer Wert auf den Sitz und die Einwirkung des Reiters gelegt wird. Nach zwei Qualifikationen dürfen die drei Punktbesten im Finale mit Pferdewechsel antreten. In Riesenbeck ritten Katharina Haverkamp (Haltern am See), Jolina-Amrei Hohmann (Vechta) und Therese Billig (Grassdorf) in der Finalprüfung. Für Therese Billig aus Sachsen war es das erste Mal, dass sie eine Prüfung mit Pferdewechsel bestritt. Sie zeigte viel Gefühl und Einfühlungsvermögen für die fremden Pferde, was auch die Richter mit entsprechenden Wertnoten belohnten. Am Ende holte sich das junge Talent vor Jolina-Amrei Hohmann vom Landesverband Weser-Ems den Sieg. Auf Platz und mit Bronze folgte Katharina Haverkamp aus Westfalen. „Die drei Tage in Riesenbeck waren einfach atemberaubend. Diese Kulisse und die Bedingungen sind der Wahnsinn. Es war sehr interessant für mich, unterschiedliche Pferde zu reiten“, resümierte Therese Billig im Anschluss an ihre Prüfung. „Wir haben im Bundesnachwuchschampionat ein unheimlich starkes Starterfeld gesehen. Die Prüfung wird vom Publikum immer sehr gut angenommen. Es ist einfach interessant, zu beobachten, wie die jungen Dressurtalente sich auf die unterschiedlichen Pferdetypen einzustellen vermögenkönnen“, betonte Hans-Heinrich Meyer zu Strohen, Nachwuchstrainer der Children, Junioren und Jungen Reiter, die Wichtigkeit der Prüfung. „Der Pferdewechsel schult das Reitergefühl für unterschiedliche Pferde. Therese Billig hat es hier toll hinbekommen, sich auf die doch unterschiedlichen Pferdetypen einzustellen.“