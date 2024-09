Barcelona. Zum 11. Mal hintereinander findet in der kommenden Woche das Finale um die Nationen-Preis-Trophy nach einem neuen System in Barcelona statt. Es geht um über 2 Millionen Euro, eine deutsche Mannschaft ist ebenfalls am Start. Nach einem ganz neuem Modus wird in der kommenden Woche (3. bis 6. Oktober) im Real Club de Polo in Barcelona das Finale um die Nationen-Preis-Trophy ausgetragen, ohne vorausgehende zusätzliche Qualifikationen der Teams. Das entscheidende Springen ist der Preis der Ntaionen am Schlusstag (ab 14.00 Uhr). Die Dotierung beträgt 1,6 Millionen Euro, 200.000 gehen davon an das Paar mit den wenigsten Strafpunkten u.a. im Grand Prix und Nationen-Preis, bei Fehlergleichheit wird geteilt. Die Sieger-Equipe erhält vor Steuerabzug (24 Prozent) 490.000 €, an die nächstplatzierten Mannschaften gehen 302.000, 220.000, 146.000, 82.000, 60.000, 40.000, 32.000 und noch 28.000 an den Neunten und damit Letzten. Am Start sind die Mannschaften von: Irland, Schweden, Deutschland, der Schweiz, Brasilien, Frankreich, von USA, der Niederlande und Spanien. Vorjahresgewinner Belgien hatte sich nicht qualifiziert. Für Deutschland mit Equipe-Chef Otto Becker reiten Olympiasieger Christian Kukuk (34 Jahre alt/ 17 Nationen-Preise bisher), Jana Wargers (32/ 17), Richard Vogel (27/ 10), Andre Thieme (49/ 48) und Jörne Sprehe (41/ 20). Insgesamt ist das Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) von Spanien mit 2.137.200 Euro dotiert, davon entfallen neben den 1,6 Millionen aus dem Preis der Nationen 300.000 auf den Großen Preis von Barcelona am Freitag (14.00) und 56.800 auf den Queen`s Cup am Samstag (21.00 Uhr).