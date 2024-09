Die lachende und fröhliche Isabell Werth neben Grand-Prix-Gewinner Patrik Kittel auf dem Podest für die Platzierten

Hagen a.T.W. Ruhe auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald ist weiter ein Fremdwort. Dort wird fast Tag und Nacht gewerkelt, werden Seminare organisiert, Auktionen vorbereitet und natürlich wie nirgendwo an einem Platz in Deutschland oder gar in Europa werden so viele Turniere aufgezogen, wie nun eine weitere Internationale Dressurveranstaltung, zu der auch Isabell Werth knapp vor ihrem Auftritt beim Weltverband in Lausanne und der offiziellen Thronbesteigung als Sportlegende Deutschlands als Reiterin anreiste.

Das Herbstturnier auf dem Hof Kasselmann wird bekanntermassen gerne von Reitern genutzt, um Nachwuchspferde vorzustellen oder etwas Neues zu probieren. So geschehen auch zu Beginn des CDI um den Preis der Performance Sales International (PSI), CDI 3* Grand Prix. Der Sieg mit 73.326 Prozent ging an den schwedischen Weltcupgewinner Patrik Kittel auf dem westfälischen Hengst Zoulmate v. Zack. Auf Platz zwei fand sich eine Pferd-Reiter Kombination, die man so zusammen noch nicht einer Prüfung erleben durfte: Olympiasiegerin Isabell Werth stellte den ehemaligen Doppelweltmeister der jungen Dressurpferde, Gut Wettlkam’s D’avie FRH ihrer Schülerin Lisa Müller vor. 72.957 Prozent erhielt das Paar für die gemeinsame Premiere.

„Weil es manchmal einfacher ist, zu unterstützen und zu helfen, wenn man selbst das Gefühl in der Prüfung bekommen hat“, begründete Werth den Reiterwechsel. Es sei sehr gut und wichtig gewesen, D’Avie in der Prüfung selbst zu fühlen. „Einfach um Lisa eventuell noch ein paar entscheidende Tipps geben zu können und D’Avie auch noch mehr zu stabilisieren. Das war eine gute Kombi!“ Im Training habe sie schon ein paar Mal auf dem zwölfjährigen Don Juan de Hus-Sohn gesessen, erzählte Werth, aber der Entschluss, an diesem Wochenende in der Drei-Sterne Tour zu reiten, sei ein ganz spontaner gewesen. „Für diesen kurzen Anlauf war ich sehr zufrieden und trotzdem ist noch ganz viel Luft nach oben drin – gerade mit Blick auf das ‚kleine Schnelle‘ und das ‚in der Prüfung abfragen’. Für den Special nehme sie ganz viele Hausaufgaben aus der Prüfung mit und hoffe, noch einiges verbessern zu können. Bei dem Pferd ist alles da und es war ja auch so, dass ich direkt losreiten konnte. Jetzt geht es um das Fine-Tuning, das dann den Unterschied zwischen der 7, 8 oder auch der 9 machen könnte.“

Werths Schülerin Lisa Müller pilotierte Gut Wettlkam’s Zonik Hit OLD auf den dritten Rang mit 68.761 Prozent. Evelyn Eger und Gossip Girl erhielten zwar das selbe Ergebnis, aber der niedrigere Mittelwert ihrer Benotung entschied über die Platzierung.

