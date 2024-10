Lyon. Den Grand Prix als Auftakt der Weltcupprüfungen beim Internationalen Turnier in Lyon gewann die Dressur-Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth überlegen vor Weltcupgewinner Patrik Kittel aus Schweden. Der mit 15.000 Euro ausgeschriebene Grand Prix als Auftakt zur Kür um Dressur-Weltcuppunkte in Lyon ging überlegen an die achtmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) auf dem 14 Jahre alten Wallach Quantaz (76,457 Punkte). Dahinter mit Weile belegten sich Schwedens Weltcupgewinner Patrik Kittel auf Touchdown (74,935) und die Französin Pauline Basquin auf Sertorius de Rima (74,761) die nächsten Ränge. Ebenfalls noch platziert waren Dorothee Schneider (Fremersheim) auf Dayman und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) auf Fendi. Grand Prix de Dressage