Lyon. Mit einem Doppel-Erflg für Isabell Werth endeten im Rahmen der Internationalen Turniertage in Lyon die Weltcup-Dressurprfungen. Jeweils Zweiter wurde Schwedens Pokalverteidiger Patrik Kittel. Isabell Werth, Weltranglisten-Erste, kam beim Internationalen Reitturnier in Lyon zu einem überlegenen Doppel-Erfolg in der großen Dressur. Zunächst siegte die achtmalige Olympiasiegerin auf dem 14-Jährigen Wallach Quantaz DSP im Grand Prix als Einlaufprüfung, einen Tag später auch in der Kür um Weltcuppunkte. Die als erfolgreichsreichte Kürreiterin mit höchsten Schwierigkeitsgraden bekannte Ausnahmereiterin kam auf 84,740 Prozentpunkte und war von allen fünf Richtern auf Platz 1 gesetzt worden. Dahinter platzierte sich in der mit 50.000 Euro dotierten Konkurrenz Pokalverteidiger Patrik Kittel (Schweden) auf Touchdown (81,975), und wie im Grand Prix wurde die Französin Pauline Basquin auf Sertorius de Rima Dritte (81915), ganz knapp hinter dem Skandinavier. Den fünften Rang erreichte der frühere Team-Olympiasieger Sönke Rothenberger (Bad Homburg) auf Fendi (78,865). Die Gesamtwertung der 1986 erstmals ausgetragenen Serie führt mit 36 Zählern Carina Scholz (Sassenberg) an, Isabell Werth, die bereits fünfmal den Pokal seit 1992 gewann, war in Lyon in den Wettbewerb eingestiegen und ist mit den für Sieg errittenen 20 Punkten bisher Zwölfte gemeinsam mit drei Konkurrentinnen. Dressur-Weltcup in Lyon Gesamtwertung