Lyon. Vielstarter Richard Vogel kam in Lyon zum Abschluss des Internationalen Turniers zum zweiten Mal in seiner doch noch jungen Karriere zum Weltcup-Erfolg. Von den weiteren deutschen Startern war niemand auf einem vorderen Platz. Richard Vogel (27), Schwabe aus Binzwangen an der Donau, zuhause in Dagbertshausen bei Marburg, fliegt zur Zeit fast von einem Erdteil zum anderen und vergisst dabei auch das Siegen nicht. Wie jetzt in Lyon beim dritten Springen um Weltcuppunkte der Westeuropaliga. Im Stechen um die 77.150 Euro Siegprämie schlug der Weltranglisten-Zehnte, der sich auch mal drei Jahre bei Ludger Beerbaum weiterbildete, auf dem zwölfjährigen Westfalen-Hengst United Touch S Dank Bestzeit sechs ebenfalls fehlerfreie Konkurrenten und sicherte sich ein Preisgeld von 77.150 Euro. Hinter ihm reihten sich ein Harrie Smolders (Niederlande) auf Monaco, Spaniens Meister Eduardo Alvarez Aznar auf Legend, der Franzose Julien Anquetin auf Blood Diamond du Pont, der Belgier Gregory Wathelet auf Bond Juamesbond de Hay, Cedric Humel (Frankreich) auf Fantasio und Pieter Devos (Belgien) auf Casual DV Z. Sein erstes Weltcupspringen hatte Vogel vor fast genau vier Jahren in Stuttgart gewonnen. In der Gesamtwertung führt nach Oslo, Helsinki und nun Lyon Wathelet mit 32 Punkten vor dem Brasilianer Yuri Mansur (25), dem Franzosen Kevin Staut und dem Schweizer Steve Guerdat (je 24) sowie Smolders (23). Vogel ist bisher Siebter (20), zusammen mit dem punktgleichen Briten Robert Whitaker. Die nächste Weltcupveranstaltung folgt am nächsten Wochenende in Verona, danach steht Stuttgart auf dem Programm. Weltcupspringen Lyon Gesamtwertung Westeuropaliga