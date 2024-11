Stuttgart. Zuzm zehnten mal gewann der in Valkenswaard lebende Australier Boyd Exell das Weltcupfahren der Vierspänner in Stuttgart. Zum zehnten Male in den vergangenen sechs Jahren gewann Boyd Exell das Weltcup-Fahren um den MASTERHORSE GERMAN MASTER, das Zeit-Hindernisfahren der Vierspänner mit Siegerrunde. In der mit 8.000 begeisterten Zuschauern ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle sicherte sich der siebenmalige Weltmeister aus Australien die Wertungsprüfung mit der Gesamtzeit von 148.31 Sekunden. Zweiter wurde keinswegs überraschend der Schweizer Jérome Voutaz (149.36), der sich zum ersten Mal in Stuttgart platzieren konnte, gefolgt von Ijsbrand Chardon (153.29), der Niederländer hatte in Stuttgart 2007, 2016 und 2018 gewonnen. Bester Deutscher war als Sechster Michael Brauchle (Lauchheim-Hülen), der mit einer Wildcard des Veranstalters ausgestattet worden war (165.82), dahinter folgte Georg von Stein (170.36) aus Modautal. „Jérome hat mit einer super ersten Runde vorgelegt und so richtig Druck auf Ijsbrand und mich gemacht. Als am ersten Hindernis ein Ball gefallen ist, musste ich am zweiten richtig Gas geben“, resümierte Seriensieger Exell seine rasante Fahrt, „das Glück ist mit den Mutigen!“ Weltcupfahren Vierspänner Gesamtwertung Fahren