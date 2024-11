Richard Vogel im Sattel des zwölfjährigen Westfalen-Hengstes United Touch S nach dem Erfolg im Weltcupspringen vor 8.000 Zuschauern in der Schleyerhalle (Foto: Stefan Lafrentz) Stuttgart. Deutschlands augenblicklicher Siegreiter im Springen heißt Richard Vogel. In Stuttgart gewann der Schwabe nun zum zweiten Mal die Weltcup-Konkurrenz. Wenn`s um den Sieg geht, ist der aus der Nähe von Sigmaringen stammende Richard Vogel meist entweder ganz vorne – oder weg. Eines macht er immer, nämlich auf Attacke reiten, was anderes kennt er anscheinend nicht. Und die Pferde machen es mit. Vor allem der zwölfjährige Westfalen-Hengst United Touch S von Lux Z. Und so hieß zum Abschluss der Internationalen Pferdetage in der Stuttgarter Schleyerhalle wie 2022 der Sieger um Weltcuppunkte Richard Vogel (Dagobertshausen). Als letzter Starter der mit 170.000 Euro dotierten Prüfung war der Weltranglisten-Siebte fast drei Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Denis Lynch (Irland) auf Brooklyn Heigths, der ebenfalls fehlerfrei geblieben war. Preisgeld für den Gewinner: 56.100 €. Dritter mit vier Fehlerpunkten wurde Frankreichs früherer Team-Olympiasieger Kevin Staut auf Dialou Blue PS. Ebenfalls im Geld von den deutschen Startern war Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Elysium als Elfter. Insgesamt kamen zu der viertägigen Veranstaltung 53.600 Besucher.

Richard Vogel, der vor zwei Wochen in Lyon ebenfalls das Weltcupspringen gewann, liegt nach fünf Wertungsspringen mit insgesamt 42 Punkten an zweiter Stelle hinter Kevin Staut (49). Die nächste Weltcupveranstaltung der Westeuropaliga mit insgesamt 14 Springen findet am kommenden Wochenende in Madrid statt. Weltcupspringen Stuttgart Gesamwtertung Europaliga Siegesritt von Richard Vogel