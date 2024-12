Madrid. Seinen ersten Weltcuperfolg feierte in Madrid der Italiener Piergiorgio Bucci. Bester Deutscher war Marcus Ehning. In der Dressur überraschte die Französin Pauline Basquin vom Cadre Noir. Der jetzt 49 Jahre alte Italiener Piergiorgio Bucci muss wahrlich lange warten, bis er endlich einen Grand Prix der Weltcupserie für sich entscheiden konnte. Nun war es endlich soweit, nämlich zum Abschluss der Weltcuptage in Springen und Dressur in Madrid. Bucci, der auch shcon einmal – 2010 – für 18 Monate wegen Dopings gesperrt war, siegte oin der spanischen Metropole auf dem holländischen 12-Jährigen Wallach Hantano nach Stechen und kassierte vor Abzug der Steuern 57.750 Euro. Auf den nächsten Plätzen der mit 175.000 Euro dotierten Konkurrenz landeten der Ire Michael Pneder auf Los Angeles und der niederländischen Olympia-Dritte Maikel van der Vleuten auf Beauvillee Z sowie der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning (Borken) auf dem Schimmelwallach Revere. Ehning (50) gehört inzwischen zu wenigen deutsachen Springreitern, der immer wieder neue Pferde in den Springsport auf höchster Ebene bringt. Der Handelskaufmann, auch bemerkenswert, ist seit über 35 Jahren im großen Sport und in seinem Beruf des Fleischhandels zugange. In der Gesamtwertung des Weltcups der Westeuropaliga führt nach sechs von 14 Prüfungen der Franzose Kevin Staut mit 49 Punkten vor Richard Vogel (Dagobertshausen),der sieben Zähler dahinter liegt, dem Belgier Gregory Wathelet und dem Schweizer Steve Guerdat, je 36 Zähler, dem Briten Robert Whitaker (sowie Marcus Ehning (beide je 28). Im Weltcup der Dressur überraschte sicherlich die Französin Pauline Basquin (45). Die Olympiateilnehmerin, die als erste weibliche Reiterin in das berühmte Reitinstitut Cadre Noir von Saumur aufgenommen wurde, siegte - nach Grand Prix -in der Punkte bringenden Weltcupkür mit dem 14 Jahre alten Wallach Sertorius de Rima Z mit 80,925 Prozentpunkten vor Carina Shcolz (Sassenberg) auf Tarantino (79,415) und Spaniens Dressur-Lady Beatriz Ferrer-Salat auf dem holländischen Wallach Elegance (77,735). In der Gesamtwertung übernahm die frühere Schülerin von Norbert van Laak nach vier Konkurrenzen von elf die Führung mit 60 Punkten. Hinter Carina Shcolz, liegen auf den nächsten Rängen Bianca Nowag-Aulenbrock (48) und die Österreicherin Diana Porsche (42) und Isabell Werth (40), die bereits fünfmal den Weltcup gewinnen konnte. Weltcupspringen Weltcupkür Gesamtstand Springen Westeuropaliga Gesamtstand Dressur Westeuropaliga