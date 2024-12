Aachen. Am Finaltag der Aachen Jumping Youngstars – ehemals Salut-Festival - folgte ein Highlight aufs nächste. Die Sieger der Abschlussprüfungen jubelten ebenso wie die vier frisch gekürten Hallen-Champions 2024, die in der festlich dekorierten und voll besetzten Albert-Vahle-Halle ihre Ehrenrunden drehen durften.

Zwei besondere Abschiede von der „Junge Reiter-Kategorie“ gab es beim Großen Preis der Aachener Bank. Ein Kuss auf den Hals seines Hengstes Can Tici war Sören Supperts Belohnung für die besondere Leistung im Stechen. Keines der weiteren fünf Paare konnte die Zeit von 38,43 Sekunden schlagen - zumindest nicht fehlerfrei. "Das ist unbeschreiblich. Ich habe ihn jetzt zweieinhalb Jahre, und es war nicht immer einfach, aber jetzt in meinem letzten Jahr bei den Jungen Reitern hier in Aachen zu gewinnen, ist unglaublich", sagte der Westfale am Ende eines für ihn erfolgreichen Abschlusstages.

Für Liam Broich und Cadou lief nicht nur der letzte Tag erfolgreich, er konnte sich mit der konstantesten Leistung während des gesamten Turniers zum Hallen-Champion der Jungen Reiter präsentiert von UVEX krönen - ebenfalls bei seinem letzten Mal vor dem Wechsel ins Seniorenlager. "Dass mir das genau in diesem Jahr so gelungen ist, war natürlich eine grandiose Erfahrung", sagte der theinische Reiter erfreut. Und er gab zu: "Als das gerade nochmals durch den Lautsprecher gesagt wurde, bin ich schon traurig geworden, dass es jetzt vorbei ist. Es war jedes Jahr ein Highlight in Aachen reiten zu dürfen, bei top Bedingungen, vor einem tollen Publikum. Das war jetzt ein perfekter Abschluss."

Mit in die Höhe gestreckter Faust galoppierte zuvor Leo Renner durch die Albert-Vahle-Halle, nachdem er mit seinem Wallach Ludwig den Parcours im Stechen des STAWAG-Preises der Junioren als erster Reiter fehlerfrei und in exakt 39,00 Sekunden sehr schnell überwunden hatte. Die Freude sollte anhalten, denn die zweite Nullrunde von Luise Konle und Dressed For Success war mit 47,36 Sekunden deutlich langsamer. "Ich bin super happy, mein Pferd ist perfekt gesprungen", so der strahlende Sieger aus Bayern nach seinem Triumph. Die weite Anreise hat sich für ihn definitiv gelohnt. "Alleine in Aachen reiten zu dürfen, ist sehr schön. Viele Zuschauer, der Parcours war perfekt, die Bedingungen top und die Atmosphäre gigantisch", schwärmte er. An diesem Tag habe einfach alles zusammengepasst, auch ein bisschen Glück sei bei seiner schnellen Runde im Stechen dabei gewesen.

Die gute Mischung hatte Luise Konle mit Dressed For Success an den vier Tagen der Aachen Jumping Youngstars augenscheinlich auch gefunden, denn sie krönte sich mit dem zweiten Platz im STAWAG-Preis zur Junioren Hallen-Championesse 2024, präsentiert von UVEX. "Es ist unglaublich, ich habe gar nicht damit gerechnet", sagte sie noch etwas ungläubig nach der Ehrenrunde mit der begehrten Schärpe. "Mein Pferd hat alles für mich gegeben und ich bin super happy. Auf ihn ist immer Verlass, er ist mein bester Freund", fand sie rührende Worte für ihren Sportpartner, mit dem sie in den vergangenen Tagen in Aachen so erfolgreich gewesen ist.

Im Preis der Firma Kelleter für Children war es am Ende ein Wimpernschlag, der die Entscheidung herbeiführte. Anna-Sophie Hauter aus Rheinland-Pfalz hatte mit ihrer 14-jährigen Stute Cuderia im Stechen eine blitzsaubere und vor allem blitzschnelle Runde in 38,68 Sekunden vorgelegt. Als dann Emma Hertz-Eichenrode am frühen Sonntagmorgen gemeinsam mit ihrer Vienna die Albert-Vahle-Halle betrat, lag Spannung in der Luft. Schließlich ging es nicht nur um den Sieg in der 3. Wertungsprüfung der Children, sondern auch um den Titel des Hallen-Champions der Altersklasse. Und die begehrte Schärpe hatte sich die 14-Jährige bei ihrem letzten Start im Lager der Children so sehr gewünscht.

„Es war immer mein Traum, einmal hier in Aachen zu gewinnen.“ Und für diesen Traum setzte das junge Talent aus Hannover alles auf eine Karte. „Ich bin so stolz auf mein Pferd“, sagte Emma Hertz-Eichenrode unmittelbar nach der Prüfung, während sie ihrer Vienna immer wieder voller Dankbarkeit auf den Hals klopfte. Der Jubel war am Ende gleich doppelt groß. Zunächst einmal freute sich Emma Hertz-Eichenrode über den Sieg in der 3. Wertungsprüfung der Children, und dann erfüllte sich die 14-Jährige dank ihrer konstant brillanten Leistungen über alle Turniertage hinweg den Traum vom Titel der Hallen-Championesse präsentiert von UVEX.

Der Sonntag bei den Aachen Jumping Youngstars avancierte in der Folge gänzlich zum Tag der Familie Hertz-Eichenrode. Kurz nachdem sich Emma im Lager der Children als strahlende Siegerin hatte feiern lassen, sicherte sich ihre Schwester Laura den Sieg in der 3. Wertungsprüfung der Ponyreiter. Zehn junge Talente schafften den Sprung ins Stechen um den NetAachen-Preis, das bis zum Schluss spannend war. Aber so sehr es ihre Mitstreiter auch probierten, es führte kein Weg vorbei an der 15-Jährigen und ihrem braunen Wallach Casper, die im Parcours keine Hundertstelsekunde liegen ließen. „Mein Pony hat das super gemacht“, fand die junge Nachwuchsreiterin aus Hannover nur lobende Worte für ihren 19 Jahre alten Sportpartner.

Besonders war der Tag auch für Brianne Beerbaum. Im letzten Jahr mit der Schärpe bei den Children dekoriert, sicherte sich die Tochter von Springsport-Legende Meredith-Michaels Beerbaum dank ihrer fulminanten Leistungen über alle Turniertage in diesem Jahr den Titel der Pony-Championesse präsentiert von UVEX. „Ich glaube, mein Pony liebt Aachen genauso sehr wie ich“, sagte die amtierende Deutsche Meisterin sowie EM-Bronzemedaillengewinnerin über ihren Noriego vd Riloo. „Hier auch in diesem Jahr wieder eine Schärpe mit nach Hause nehmen zu dürfen, macht mich sehr stolz und glücklich.“