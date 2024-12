Das Foto zeigt die ungeschlagene Lilly Marie Collin auf Famous K FRH sowie Dr. Stephan Wollgarten (WOTAX Beratergruppe) und ALRV-Präsidentin Stefanie Peters.

(Foto: Jasmin Metzner/CHIO Aachen)

Aachen. Wie bereits eine Woche davor bei den Nachwuchs-Springreitern stand nun die Albert-Vahle-Halle in der Dressur mit den Dressage Youngstars im Zeichen großer Gefühle und auch Leistungen.

Drei Starts, drei Siege, dazu die Schärpe der Pony Championesse präsentiert von UVEX obendrauf. Erfolgreicher hätte die Premiere von Madlin Tillmann aus der bekannten Pferdesport-Familie Tillmann in Grevenbroich bei den Aachen Dressage Youngstars nicht verlaufen können. „Besser hätte es für uns wirklich nicht laufen können. Ich bin einfach nur super happy“, sagte die hocherfreute 14-Jährige über die neue persönliche Bestleistung von 78,408 Prozent, mit der sie von der Jury für ihre mit Höchstschwierigkeiten gespickte Kür belohnt wurde. Kein Wunder also, dass die junge Rheinländerin ihrem Erfolgspartner Chilly Morning WE nach dem Schlussgruß vor Freude und Dankbarkeit um den Hals gefallen war. Zurecht! „So sieht gutes Reiten aus“, zollte auch der kommentierende Richter Dr. Sven-Günter Rothenberger (Bad Homburg) der Leistung der beiden Doppel-Europameister Respekt. Kein Wunder also, dass Madlin Tillmann nach ihrer Kür zu den Klängen von Lena Meyer-Landruts Satellite erneut die Spitze des Klassements erreichte.

Dahinter waren auch die beiden weiteren Podestplätze im Preis der BFT Cognos GmbH fest in deutscher Hand. Auf Rang zwei tanzten Hannah Charlotte Isbruch und ihre zehnjährigen Stute Dabia Dior (76,683), über den dritten Platz freute sich Leni-Sophie Gosmann im Sattel von Diamantini EA WE (76,492).

„It’s a beautiful day and I can’t stop myself from smiling“ – mit ihrer Kürmusik hatte Lilly Marie Collin bereits die passende Stimmung für den Finaltag bei den Aachen Dressage Youngstars geschaffen. Mit 76,083 Prozent und persönlicher Bestleistung konnte sich die 17-Jährige bei der letzten Prüfung 2024 nicht nur den Sieg im WOTAX-Preis sichern, sondern krönte sich darüber hinaus auch zur Junioren Hallen-Championesse 2024, präsentiert von UVEX. Dieser Coup war ihr 2023 im Lager der Ponyreiter gelungen, nun also stand nach drei Siegen in drei Prüfungen der erfolgreiche Abschluss bei den Junioren. „Es ist unbeschreiblich, ich habe damit gar nicht gerechnet und bin unglaublich stolz auf mein Pferd. Wir hatten viele Höhen und Tiefen dieses Jahr und ich bin umso glücklicher, dass wir das hier so toll hinbekommen haben“, so die Rheinländerin nach zwei Ehrenrunden in der weihnachtlichen Albert-Vahle-Halle. Ihr Hengst Famous K FRH hat laut seiner Reiterin jetzt erstmal eine wohl verdiente Pause.

Der zweite Platz im WOTAX-Preis ging nach Dänemark: Mit 76,000 Prozent und ebenfalls persönlicher Bestleistung konnten Clara Cordes Arnkjaer und Brianna überzeugen, die sich auch den Titel der Vize-Hallen-Championesse sicherten. Auf Rang Drei platzierten sich Clara Paschertz und ihr For Gold OLD mit 75,883 Prozent.

Die Quoten für einen Sieg der beiden waren wahrlich nicht so schlecht. Bereits an den vorangegangenen Tagen des Aachen Dressage Youngstars lieferten die beiden tolle Vorstellungen ab. In der Kür setzte die Bayerische Meisterin Celestine Kindler mit ihrem 15-jährigen Quarterback-Nachkommen dann aber noch einen drauf. Mit persönlicher Bestleistung von 74,717 Prozentpunkten sicherten sich die beiden den Sieg im Preis der Familie Hans-Peter Simons, der 3. Wertungsprüfung der Jungen Reiter. „Das ist der Wahnsinn. Ich hätte das so niemals erwartet und bin einfach so stolz auf uns beide“, so die überglückliche 20-Jährige. Auch das restliche Podium blieb am Samstagabend ganz in deutscher Hand. Platz zwei ging mit 73,533 an Maike Springmeier und Sempre Meo, auf Rang drei folgten knapp dahinter Lena Merkt und Sarotti Mocca-Sahne (73,500).

Über eine ganz besondere Ehrung durfte sich Alix von Borries freuen. Mit ganz viel Feingefühl lieferte sie die konstanteste Leistung über die drei Tage und durfte sich über den Titel der Hallen-Championesse der Jungen Reiter präsentiert von UVEX freuen.

Das schönste Geschenk zum Abschied ihrer Zeit im Lager der Children machte sich Alice Hubackova selbst. Wie schon am Tag zuvor zauberte die junge Tschechin mit ihrem in Hannover gezogenen Vitalis-Nachkommen Versailles in der Albert-Vahle-Halle eine harmonische und technisch versierte Prüfung in den Aachener Sand. Und wie schon am Tag zuvor setzte sie damit eine Marke, an die keiner ihrer Mitstreiter mehr heranreichen konnte. „Das ist so viel mehr, als ich erwartet habe“, ssagte die 14-Jährige unmittelbar nach der feierlichen Siegerehrung. „Mein Pferd hat ein so großes Herz. Ich bin so stolz auf ihn“, zollte sie der Leistung ihres Sportpartners großen Respekt. Erst siebenjährig schenkte ihr der bewegungsstarke Fuchs volle Konzentration und absolvierte die geforderten Lektionen mit einem perfekten Mix aus Gelassenheit und Ausdrucksstärke. Mit 77,838 Prozent sicherten sich die beiden so nicht nur den Sieg in der 2. Wertungsprüfung, sondern auch den Titel Children Champion 2024, unterstützt von UVEX.

Eine exzellente Prüfung gelang auch der Team-Europameisterin Floor Kulik. Die junge Niederländerin erzielte im Sattel ihrer 19-jährigen Belissimo NRW-Tochter Bella Rosa mit 77,806 Prozent eine neue persönlich Bestleistung. Über Rang drei freute sich die Italienerin Matilde Manzato im Sattel des Oldenburger Wallachs Fine Boy (76,125).