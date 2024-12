Warschau. Auch Warschau will sich für die Olympischen Sommerspiele 2040 bewerben, gegen weitere fünf Kandidaten. Die Kreis der Bewerber um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2040 weitet sich. Dazu kommt nun auch Polens Hauptstadt Warschau. Das Organsationskomitee soll in Kürze gegründet werden, für den Reitsport soll der auch in Deutschland sehr bekannte 53-Malige Nationen-Preis-Starter im Springreiten, Bohdan Sas-Javorski (69), eingebunden werden. Als Bewerber um ein Sommer-Olympia in 15 Jahren stehen bereits Budapest, Kaptstadt, London, Madrid und möglicherweise die neue ägyptische Hauptstadt auf der Liste.