Mechelen. Zum vierten Mal gewann Hans-Dieter Dreher bei einem Turnier das Weltcupspringen, diesmal in Mechelen/ Belgien. Damit ist er gleichzeitig auch bereits vorzeitig für das Weltcupfinale Anfang April in seiner Nachbarstadt Basel qualifiziert. Erstmals gewann der Südbadener Hans-Dieter Dreher (52) 2013 ein Weltcupspringen in Bordeaux, danach folgten zwei weitere Erfolge dieser seit 1978 laufenden Tour und nun hieß der Gewinner zum vierten Mal Hansi Dreher (Eimeldingen), und zwar zum Abschluss der großen Hallensaison des Jahres im belgischen Mechelen. Der 31-Malige Nationen-Preisstarter setzte sich in der mit 250.000 Euro ausgeschriebenen Konkurrenz auf seinem eigenen Wallach Vestmalle des Cotis durch, dafür erhielt er ein Preisgeld von 47.500 Euro und den Gutschein für einen BMW im Werte von 35.000 €. Hinter Dreher reihten sich nicht weniger als drei Belgier ein, Gilles Thomas auf Ermitage Kalone, Pieter Devos auf Casual DvZ und Gregory Wathelet auf Bond Jamesbond de Hay. Gilles Thomas lag in der Entscheidung nicht weniger als winzige acht Hundertstelsekunden hinter Dreher. Ebenfalls platziert war die frühere Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth mit dem 13-Jährigen Wallach Quirici H auf Ranmg neun, bei einem Abwurf im Stechen. In der Gesamtwertung der Westeuropaliga um Weltcuppunkte führen nach neun von 14 Springen weiter der Brite Robert Whitaker und der Franzose Steven Staut mit je 60 Zählern vor Wathelet (56) und Hansi Dreher (51). Die nächste Konkurrenz findet am kommenden Wochenende in Basel statt, in der Baseler St. Jakobshalle wird auch vom 2. bis 6. April 2025 das Finale um den 44. Weltpokal seit 1979 organisiert. Weltcupspringen Mechelen Stand Westeuropaliga