Basel. Das mit umgerechnet 332.000 Euro dotierte Weltcupspringen in der St.Jakobshalle von Basel endete mit einem französischen Erfolg. Von den deutschen Teilnehmern waren zwei Reiterinnen platziert.

Die großen Springprüfungen beim Internationalen Turnier in der St. Jakobshalle von Basel hatten keinen deutschen Teilnehmer an der Spitze. Den Großen Preis hatte Weltmeister Henrik von Eckermann (Schweden) für sich entschieden, um die „Goldene Trommel“ siegte der Brasilianer Yuri Mansur, und um Weltcuppunkte setzte sich am Schlusstag der Franzose Julien Epaillard (47) in der mit 8.000 Zuschauern ausverkauften Halle durch. Der Team-Dritte der Olympischen Spiele in Paris vor Schloss Versailles war im Stechen um eine 2.000 Euro teure Longines Watchuhr und 108.900 Euro Bares auf dem 12-Jährigen Wallach Donatello d`Auge hoch überlegen und gewann mit einem Vorsprung von fast zwei Sekunden vor dem niederländischen Einzel-Olympiadritten Maikel van der Vleuten auf Beauville und dem Briten Tim Gredley auf Imperial, der über fünf Sekunden in der Entscheidung zurücklag. Diese drei Reiter waren im Stechen der acht Teilnehmer fehlerfrei geblieben.

Ebenfalls das Stechen erreicht hatte Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth (Ganderkesee), sie hatte jedoch in der Entscheidung einen Abwurf mit dem Hannoveraner Wallach Quirici und wurde beachtliche Sechste. Ebenfalls platzieren konnte sich Sophie Hinners (Dagobertshausen) als Neunte, sie verpasste wegen Zeitüberschreitung im Normalumlauf – zwei Strafpunkte – mit dem Wallach Iron Dames my Prins das Stechen.

In der Gesamtwertung der Westeuropaliga liegt der frühere Mannschafts-Olympiasieger Kevin Staut (Frankreich) mit 70 Punkten an erster Stelle nach zehn von 14 Springen vor dem Briten Robert Whitaker (60) und dem Belgier Gregory Wathelet (56) sowie Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), der 51 Zähler aufweist, aber mit den Erstgenannten das Finale um den Cup Anfang April, ebenfalls in der St.Jakobshalle von Basel, vorzeitig erreicht hat.

Weltcupspringen Basel

Stand Gesamtwertung Westeuropaliga