Sharjah/ UAE. Zum Auftakt der neuen Nationen-Preisserien in Sharjah/ Vereinigte Arabische Emirate belegte das deutsche Trio einen vierten Rang. Sieger wurde Großbritannien. Mit einem vierten Rang begannen deutsche Springreiter die neue Nationen-Preisserie. Sieger in diesem 100.000 Euro-Springen wurde Großbritannien mit lediglich fünf Strafpunkten aus zwei Umläufen vor der Heim-Equipe (8), Belgien (16) und Deutschland, das ebenfalls 16 Fehlerpunkte sammelte, doch im zweiten Durchgang langsamer war als die Belgier. Die restlichen beiden Plätze mit einer Prämie gingen an Irland (20) und Italien (55). Brasilien, 36 Strafpunkte in der ersten Runde, kam nicht in den zweiten Durchgang. Wie Deutschland konnten auch Belgien und Brasilien nur mit einem Dreier-Team in den Parcours, da ein vierter Reiter nicht gemeldet worden war. Für Deutschland ritten aus dem Pohl-Stall in Dagobertshausen David Will (36) auf dem Wallach Diashow (12 und 0 Fehlerpunkte) und Sophie Hinners (27) auf Iron Dames Singclair (4 und 0) sowie der doch ziemlich unerfahrene Hesse Ulrich Hensel (27) aus Breitenhaide-Ortenberg, der in seinem erst dritten Mannschafts-Wettbewerb auf dem Hannoveraner Wallach Europa gar beide Runden ohne Fehler drehte. David Will hatte seinen 28. Einsatz für Deutschland, Sophie Hinners den zwölften. Nationen-Preis in Sharjah/ UAE