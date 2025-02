Martin Fuchs (32) auf dem 14-Jährigen Wallach Conner Jei des Holsteiner Vererbers Connor Sieger des Weltcupspringens in Bordeaux und damit für das Finale in Basel qualifiziert. Neben Steve Guerdat ist Fuchs der erfolgreichste Springreiter seines Landes, u.a. 2018 Vize-Weltmeister, 2019 Europameister, 2021 Team-Europameister und 2022 Weltcupgewinner. (Foto: Artiste Associe) Bordeaux. Für das Finale um den Springreiter-Weltcup Anfang April in Basel haben sich bisher vier Deutsche qualifiziert. Durch eine vordere Platzierung jetzt in Bordeaux gehört auch Sophie Hinners (Dagobertshausen) zum Zirkel der Auserwählten der Westeuropaliga neben Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen), Marcus Ehning (Borken) und ihrem Lebenspartner Richard Vogel (Dagobertshausen). Die mit 250.000 Euro dotierte vorletzte Qualifikation in Bordeaux gewann der Schweizer Martin Fuchs auf dem Wallach Conner Jei vor dem Belgier Pieter Devos auf Casual DV und dem Niederländer Willem Greve auf Grandorado TN. Sophie Hinners, Siegerin des Weltpokal-Springens in Verona, belegte auf ihrem Paradewallach Iron Dames my Prins den siebten Rang, Marcus Ehning (Borken) erreichte nach Stechen mit Priam du Rosset den zehnten Platz. Fehlerfrei in der Entscheidung waren nur die ersten Drei geblieben. In der Gesamtwertung der Westeuropaliga führt weiter nach 13 Konkurrenzen der Franzose Kevin Staut mit 70 Punktern vor Hans-Dieter Dreher (66) und Pieter Devos (64). Die letzte Qualifikation steht in zwei Wochen in Göteborg (19. bis 23. Februar) an. 13. Weltcupspringen Gesamtwertung Westeuropaliga