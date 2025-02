Abu Dhabi. Schwedischer Erfolg durch Altmeister Rolf-Göran Bengtsson um den Pokal beim CSIO von Abu Dhabi, Dritter Platz für Katrin Eckermann. Den mit 308.600 Euro dotierten Pokal der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) beim Internationalen Offiziellen Springreiter-Turnier (CSIO) des Landes in Abu Dhabi gewann Rolf-Göran Bengtsson (62). Schwedens Olympia-Zweiter 2008 und erster Europameister 2011 in der Reitsport-Historie des Landes, im gleichen Jahr auch zum "Sportler des Jahres" gewählt, von Beruf Landmaschinen-Mechaniker, siegte im Stechen um die 77.150 Euro-Prämie auf dem gekörten Holsteiner Hengst Zuccero HBV überlegen mit fast sechs Sekunden Vorsprung im Stechen vor dem Briten Tim Gredley (38) auf Imperial HBF, der ebenfalls fehlerfrei geblieben war. Bestzeit im Stechen erzielte die frühere deutsche Meisterin Katrin Eckermann (34) mit der Stute Iron Dames Dialou Blue PS, doch ein Abwurf drückte die zwölfmalige Nationen-Preis-Starterin aus Füchtorf bei Warendorf auf den dritten Rang. UAE-Cup in Abu Dhabi