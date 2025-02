Hagen a.T.W. Wie inzwischen schon traditionell beginnt die internationale Freiluftsaison im Turniersport in Hagen am Teutoburger Wald mit "Horses & Dreams" vom 23. bis 27. April – und offizielles Partnerland sind die Niederlande.

Das Highlight im reitsportlichen Frühjahr „Horses & Dreams“ lockt vom 23. bis 27. April 2025 sicher wieder tausende Besucher ins Osnabrücker Land. Die Niederlande werden erstmalig das offizielle Partnerland für das beliebte Pferdesport-Festival sein, das sich seit 2006 jedes Jahr im Zeichen einer anderen Kultur präsentiert. Der Kartenvorkauf beginnt ab jetzt im Online-Shop von Ticketmaster.



Der Freiluftsaison-Auftakt in Hagen am Teutoburger Wald zieht traditionell das Who-is-who des internationalen Reitsports an, was das fachkundige und treue Publikum natürlich zu schätzen weiß. Mehr als 20 internationale Dressur- und Springprüfungen bis Vier-Sterne-Niveau sorgen für Spitzensport auf hohem Niveau an allen fünf Veranstaltungstagen. Und auch der nationale Sport kommt nicht zu kurz: Bedeutende Serien wie der Louisdor-Preis und NÜRNBERGER BURG-POKAL in der Dressur und Deutschlands U25 Springpokal starten bei Horses & Dreams erneut ihre Reise durch die Bundesrepublik. Der Cup der Sparkasse Osnabrück und das ADC Amateur Cup Finale geben dem Nachwuchs und den Amateuren ihre ganz eigene Bühne.

Eingebettet in das vielseitige Sportangebot ist ein buntes Rahmenprogramm, das mit der feierlichen Eröffnungsfeier und dem traditionellen ökumenischen Gottesdienst am Mittwoch beginnt und seinen Höhepunkt in der Show am Samstagabend findet. Weitere Details zum Show-Samstag, der ausschließlich für das Gastland choreographiert wird, gibt es in Kürze.

Wieder mit überdachten Tribünen



Wer dabei sein will, kann sich ab jetzt im Ticketmaster Online-Shop Eintrittskarten sichern. Horses & Dreams Tickets 2025/26 | Reitsport-Events und Messe in Hagen im Teutoburger Wald.

Fans von Horses & Dreams dürfen sich bis zum 1. April über 20 Prozent Ermäßigung auf alle regulären Tickets im Vorverkauf freuen. Jede Eintrittskarte beinhaltet Zugang zum Veranstaltungsgelände mit einer großen Lifestyle-Ausstellung und freie Platzwahl auf den offenen Tribünen. Auch für die neue überdachte Tribüne am Dressurstadion gilt freie Platzwahl. Ein Aufpreis ist lediglich für einen reservierten Platz auf der überdachten Tribüne am Springstadion erforderlich. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt ohne Anspruch auf einen überdachten Sitzplatz. Für Schüler, Studenten, Senioren und Menschen mit Behinderung gibt es Vergünstigungen. Ein Gruppen-Special für Bestellungen ab 10 Tickets pro Tag bietet tolle Vorteile für Vereine und Reitgemeinschaften. Weitere Informationen zum Event und zum Ticketverkauf finden Sie unter, https://horses-and-dreams.de/



SAVE THE DATE: Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von Horses & Dreams vom 23. bis 27. April 2025.

Informationen zum Event finden Sie unter horses-and-dreams.de.