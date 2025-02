Hamburg. Das Dressur-Derby in Hamburg im Rahmen des Internationalen Turniers in Klein Flottbek (28. Mai bis 01.Juni) wird weiter aufgewertet und noch attraktiver. So wird zusätzlich eine 5-Sterne-Tour ausgeschrieben. Exzellenz, Harmonie und sportliche Fairness – Werte, die Anrecht Investment, die Veranstaltungsagentur Schafhof Connects und das AL SHIRA`AA Deutsche Spring- und Dressur-Derby Hamburg ganz eng miteinander verbinden. 2025 setzt diese neue Partnerschaft weitere deutliche Zeichen. 1955 wurde das Deutsche Dressur-Derby zum ersten Mal ausgetragen und hatte gleich einen mehr als würdigen Gewinner, nämlich den ersten Reitmeister der deutschen Reitsporthistorie, Willi Schultheis, der sich nicht wneiger als achtmal mit dem Blauen Band schmücken ließ. Seitdem haben sich weitere namhafte Topreiter in die Siegerliste eingetragen. Aber noch nie wurde in Hamburg neben dem Derby eine vom Pferdewechsel unabhängige Fünf-Sterne-Dressur-Tour angeboten, Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Veranstaltungsagentur Schafhof Connects, hat genau diesen Schritt jetzt gewagt. Die Fünf-Sterne-Dressur feiert 2025 in der Anrecht-Investment Dressurarena ihre Premiere. Unter Anleitung von Kristina und Jörg Anrecht wurde die Dressurarena mit viel Engagement und Liebe zum Detail kontinuierlich weiterentwickelt und bietet nun eine erstklassige Bühne für hochkarätigen Dressursport. „Die Einführung der Fünf-Sterne-Dressur beim Derby ist ein bedeutender Meilenstein“, erklären Kristina und Jörg Anrecht. „Wir freuen uns sehr darauf, diesen hochkarätigen Sport in einzigartiger Atmosphäre zu erleben. Gleichzeitig bleibt unser übergeordnetes Leitmotiv unverändert: Fairness und Harmonie zwischen Reiter und Pferd stehen an oberster Stelle. “ Rath ist überzeugt: „Durch die Kombination der Fünf-Sterne-Tour, des Louisdor-Preises und der internationalen Kleinen Tour entsteht ein attraktives sportliches Angebot, das sowohl nationale als auch internationale Topreiter anspricht. Das Konzept verbindet Tradition mit neuen Impulsen, passt perfekt in die Anrecht Investment Dressurarena und spiegelt die Werte des Sports, der Familie Anrecht und Schafhof Connects wunderbar wider.“ Dank der neuen Zusammenarbeit von Schafhof Connects und Anrecht Investment als Hauptsponsor des Dressursports wird Hamburg 2025 nicht nur ein traditionsreiches Event erleben, sondern auch eine neue Ära des Dressursports einläuten.