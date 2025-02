St. Gallen. Überraschende Wende im Hinblick auf das Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) der Schweiz in St.Gallen. Nachdem sich Hauptsponsor Longines zunächst abgewandt hatte unter verschiedenen, teils merkwürdigen Gründen, stieg nun der Konzern Longines doch wieder als Hauptgeldgeber ein, wodurch nach der Hausmeldung der CSIO-Veranstalter das Turnier Ende Mai gesichert ist. Gehört jedoch nicht mehr zu den Qualifikationsturnieren für das Nationen-Preis-Finale Anfang Oktober in Barcelona. Dank der weiteren Unterstützung von Longines als Titelpartner und offizieller Zeitnehmer findet der Longines CSIO St. Gallen wie geplant vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 im Stadion Gründenmoos statt. Die Höhepunkte des Sportprogramms bleiben der einzigartige Nationenpreis am Freitag und der mit erstmals 500.000 Euro dotierte Longines Grand Prix der Schweiz als krönender Abschluss am Sonntag. Zur Erinnerung an letztes Jahr: St. Gallen ist nicht mehr Qualifikationsplatz des offiziellen Nationenpreises der 2024 neu geschaffenen League of Nations. Diese Hiobsbotschaft, ausgehend vom Reit-Weltverband FEI, der Fédération Equestre Internationale, traf den bewährten und langjährigen CSIO-Veranstalter unerwartet und hart. Trotz einem bis 2027 unterzeichneten Vertrag mit Hauptsponsor Longines hat der Dachverband FEI von einer Vertragsklausel Gebrauch gemacht und St. Gallen aufgrund ungenügender Boden-Infrastruktur ausgeschlossen. Dem CSIO St. Gallen, der in den letzten Jahren wegen Absagen (Corona, heftige Regenfälle) ohnehin Probleme bekundete, droht das Aus. Schon seit 2002 ist Longines Partner und seit 2013 sogar Titelpartner des St. Galler Traditionsturniers. Nun hat die Schweizer Uhrenmarke aus Saint-Imier dem CSIO St. Gallen die weitere Unterstützung als Titelpartner und offizieller Zeitnehmer zugesichert. "Wir freuen uns ausserordentlich, unsere Partnerschaft mit dem CSIO St. Gallen fortzusetzen. Dieses traditionsreiche Turnier zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungen im internationalen Pferdesport und verkörpert Werte wie Präzision, Leidenschaft und Höchstleistung – Werte, mit denen wir uns als Marke stark identifizieren. Der CSIO St. Gallen bietet eine einzigartige Plattform, auf der sportliche Exzellenz und unvergessliche Momente zusammenkommen. Es ist uns daher eine Freude, dieses herausragende Ereignis weiterhin zu unterstützen und zur Entwicklung des Reitsports beizutragen", sagt Matthias Breschan, CEO von Longines. "Das klare und eindrückliche Bekenntnis von Longines zu unserem Turnier freut uns riesig", betont Nayla Stössel, Präsidentin des CSIO St. Gallen. "Dank dem Engagement unserer Partner, allen voran natürlich von Longines aber auch der MS Direct Group und von Land Rover, können wir den Athleten und Zuschauern das bewährte Programm mit hochkarätigen Springprüfungen und bester Unterhaltung für die ganze Familie bieten."

Auch weiterhin macht der Nationenpreis der Schweiz den Longines CSIO St. Gallen einzigartig. Der Teamwettkampf wird am Freitagnachmittag mit acht teilnehmenden Nationen ausgetragen. "Wir haben bereits zehn Anfragen aus renommierten Pferdesportländern für eine Teilnahme. Das unterstreicht die hohe internationale Bedeutung und Wertschätzung unseres Turniers", betont Nayla Stössel. Von den sechs Prüfungen auf Fünf-Stern-Level ist das Große Jagdspringen der sportliche Höhepunkt des Samstags. Als Abschluss der vier Turniertage steht am Sonntagnachmittag der mit einer halben Million Euro dotierte Grand Prix der Schweiz auf dem Programm. Die sehr geschätzte Tour für die jungen Pferde und eine neue Tour für Nachwuchstalente bis 25 Jahre runden die internationalen Prüfungen ab. Aus nationaler Sicht ragt der Les Trois Rois Schweizer Cup Final am Samstagnachmittag hervor. "Mit diesem Programm halten wir unser Versprechen, dass wir auch weiterhin ein Top-Turnier in St. Gallen durchführen werden", so Nayla Stössel. Markante Verbesserung des Turnierplatzes Unmittelbar nach Ende des Turniers 2024 wurde die vielseits gewünschte Verbesserung des Rasenplatzes vorgenommen. Gemeinsam mit der Stadt und dem Kanton St. Gallen sowie unter Einbezug eines renommierten Experten wurde der Boden akribisch analysiert und die vom Experten vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung werden seit August umgesetzt und im Frühjahr abgeschlossen. "Wir sind überzeugt, dass wir allen Teilnehmenden ab 2025 einen markant verbesserten Rasenplatz anbieten können, wünschen uns aber natürlich schon auch deutlich weniger Regen als 2024", hält Nayla Stössel fest. Nach sechs intensiven Jahren als Turnierleiter möchte Thomas Zweifel neben seinen beruflichen Verpflichtungen mehr Zeit für seine Familie haben und übergibt die Turnierleitung des CSIO St. Gallen an Kai Huttrop-Hage. Huttrop-Hage kennt den Anlass seit Jahren als Verwaltungsrat und bringt Erfahrung als Co-Turnierleiter der Stuttgart German Masters mit.