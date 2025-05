Rom. Den Preis der Nationen beim 92. Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) von Italien gewann in Rom im Park der Villa Borghese das Team der USA mit vier Strafpunkten vor Frankreich (8) und Italien (20). Eine deutsche Equipe mit Teamchef Otto Becker, im Vorjahr Sieger, belegte mit Jörne Sprehe auf Hot Easy (0 und 8 Strafpunkte), Mario Stevens auf Starissa (4 und 12/ Streichresultat), Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf Iron Dames Dubai du Cedre (0 und 4) und Katrin Eckermann auf Iron Dames Cala Mandia NRW (8/ Streichresultat und 4) mit insgesamt 20 Fehlerpunkten - schwächere Zeit gegenüber den Italiern - den vierten Rang. Die Prüfung war mit 220.000 Euro dotiert. Der CSIO von Italien gilt in der Springreiter-Branche neben Aachen und Spruce Meadows in Kanada zu wichtigsten Turnieren der Welt. Preis der Nationen Springen nach Fehlerpunkten und Zeit