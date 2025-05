Kronenberg. Luciana Diniz (Brasilien), seit Monaten nicht mehr auf einem großen Turnier am Start, gewann zum Abschluss des CSIO der Niederlande auf 3Sterne-Level in Kronenberg den mit 60.450 Euro dotierten Großen Preis auf dem Schimmel-Wallach Vertigo du Desert. Deutsche Reiter waren nicht im vorderen Feld anzutreffen. Der CSIO ist eingebunden in die von der Europäischen Föderation (EEF) erdachte Nationen-Preis-Reihe auf 3-Sterne-Niveau. Großer Preis des CSIO3*