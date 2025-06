München. Michael Jung (Horb) bewies wieder einmal seine außergewöhnliche Begabung, in allen drei Olympischen Leistungsklassen Spitze zu. Nun auch im Springsattel. Der mehrmalige Olympiasieger in der Vielseitigkeit, ein Beispiel auch an Arbeitseifer, gewann bei Pferd Internationale in München-Riem den mit 56.800 Euro dotierten Großen Preis auf dem holländischen Wallach fischer Duo Power. Großer Preis von München