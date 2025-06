Wiesbaden. Die einstmals in der Dressur zur Weltspitze gehörende Schweiz zeigt nach vielen Jahren noch Lebenszeichen, nicht nur im Nachwuchsbereich, wo Heidi Bemelmans seit vielen Jahren mit beispielhaftem Einsatz erfolgreich arbeitet. Nun tauchten beim Wiesbadener Traditionsturnier gleich zwei Reiterinnen am späten Samstagabend im Schlosspark in der 4-Sterne-Kür auf den ersten Plätzen auf. Siegerin wurde Jessica Neuhauser (34) auf dem 14-Jährigen Hengst Rockson mit 76,925 Prozentpunkten vor Delia Eggenberger (44) auf dem Westfalen-Wallach Fairtrade (74,845). Grand Prix-Kür