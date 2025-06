Balve. Bei den insgesamt 67. Deutschen Dressurmeisterschaften seit 1959 gewann in Balve Isabell Werth (55) mit der Stute Wendy de Fontaine den Grand Prix. Die Rheinbergerin, die bisher zwischen 1991 und 2022 nicht weniger als 17 Titel holte und damit Rekordsiegerin ist, setzte sich mit 78,380 Prozentpunkten durch vor ihrem Gold-Kollegen der Olympischen Spiele in Paris, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) auf dem 15-Jährigen Oldenburger Wallach Bluetooth OLD (76,7). Den dritten Platz erreichte Katharina Hemmer (Altenautal) auf Denoix RCH (75,1) vor Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) auf ihrem neuen Pferd Diallo (73,92). Am Start waren 17 Reiter-Pferd-Kombinationen. Meisterschaftsmedaillen werden erst nach dem Grand Prix Special und der Kür überreicht. Grand Prix de Dressage, 1.Wertungsprüfung