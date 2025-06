Balve. Sieger des Auftaktspringens um die deutsche Meisterschaft der Springreiter wurde in Balve der Bremer Rene Dittmer (31) auf dem zehnjährigen Holsteiner Wallach Cody von Casall vor dem zweimaligen deutschen Titelträger Mario Stevens (Molbergen) auf Starissa FRH und Tom Schewe (Minden) auf Lorenzo ES. Der Kurs führte über zwei Runden, bei Fehlergleichheit entschied die besssere Zeit im zweiten Durchgang. Am Start waren 44 Reiterpaare, nicht dabei bei der Meisterschaft ist Titelverteidiger Patrick Stühlmeyer (Mühlen), er startet am gleichen Wochenende beim Internationalen Offiziellen Turnier (CSIO) der Slowakei in Samorin. Die Entscheidung um die Medaoillen fällt zwei Tage später vor Schloss Wocklum (Sauerland) am Sonntag. Qualifikation um Deutsche Springreiter-Meisterschaft Dressur, Grand Prix U25 Deutsche Para-Dressur-Meisterschaft Grade I,II,III Deutsche Para-Dressur-Meisterschaft Grade IV und V