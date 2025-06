Balve. Zum 18. Mal als Deutsche Meisterin in der Dressur seit 1991 wurde Isabell Werth in Balve geehrt. Die Juristin aus Rheinberg, die immer nur für ihren Verein Graf von Schmettow Eversael startete, gewann vor Schloss Wocklum auf der Stute Wendy de Fontaine den im Titelkampf um Medaillen zählenden Grand Prix Special vor Frederic Wandres (Hagen am Teutoburger Wald) auf Bluetooth OLD und Katharina Hemmer (Altenautal) auf Denoix PCH. Deutsche Dressur-Meisterschaft