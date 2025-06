Balve. Vor drei Wochen ritt sie erstmals einen Preis der Nationen für Deutschland – nun wurde sie in Balve/ Sauerland zum ersten Mal Deutsche Meisterin der Springreiterinnen: Im Stechen um die Medaillen bezwang die 35-Jährige Stephi de Boer auf dem elfjährigen Wallach Obvious and Pure Z die routiniertere Sophie Hinners auf dem achtjährigen Hengst Iron Dames Abou-Chaker NRW und Mylen Kruse auf Lovelight. Nur die Siegerin war in der Entscheidung als letzte Starterin fehlerfrei geblieben, Hinners hatte einen Abwurf, Kruse zwei. Nicht am Start war Titelverteidigerin Emilia Löser. 2.Wertungsprüfung Springreiterinnen Deutsche Meisterschaft Springreiterinnen Dressur, Nürnberger Burgpokal Deutsche Para-Dressurmeisterschaft Grade V/ IV