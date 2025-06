Deauville/ Fr. Die belgische Equipe beendete den im Rahmen des Europäischen Verbandes (EEF) ausgeschriebenen Preis der Nationen auf 3-Sterne-Niveau in Deauville ohne Abwurf auf dem ersten Platz. Die Prüfung war mit 90.000 Euro dotiert, eine deutsche Mannschaft war in dem bekannten Seebad in der Normandie nicht am Start. Preis der Nationen in Deauville