Rotterdam. Nach dem ersten Umlauf im Preis der Nationen des 76. Internationalen Offiziellen Reitturniers (CHIO) der Niederlande in Rotterdam liegen Frankreich und die Niederlande mit je fünf Strafpunkten vorne. Hinter den USA (6) ist die deutsche Equipe von Bundestrainer Otto Becker mit acht Fehlerpunkten bisher Achter. Am Start sind zehn Mannschaften, für Deutschland reiten Christian Kukuk (35 Jahre alt/ 22. Nationen-Preis) auf Chageorge, Jörne Sprehe (42/ 24.) auf Sprehe Hot Easy, Janne Friederike Meyer-Zimmermann (44/ 46.) und Sophie Hinners (27/ 18.) auf Iron Dames my Prins. Der zweite Durchgang beginnt um 19.30 Uhr. Die Prüfung ist mit 700.000 Euro dotiert.