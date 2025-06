Rotterdam. Zum Abschluss des 76. Internationalen Offiziellen Reitturniers (CHIO) der Niederlande in Rotterdam gewann Karl Cook (34) den Großen Preis im Springen im Sattel 13-Jährigen Franzosen-Stute Caracole de la Roque von Zandor. Der Team-Olympiazweite von Paris aus den USA, im letzten Jahr auch Sieger im begehrten Großen Preis des CSIO von Italien in Rom, setzte sich in der mit 308.600 Euro dotierten Konkurrenz Dank der besten Zeit im Stechen gegen die französische Meisterin Nina Mallevaey auf Dynastie de Beaufour sowie die beiden ebenfalls fehlerlosen Briten Donald Whitaker auf Millfield Colette und Sienna Charles auf Chawton durch. Beste Deutsche war als Neunte Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Sinclair, zwei Fehlerpunkte für Zeitüberschreitung im Normalumlauf. Großer Preis von Rotterdam