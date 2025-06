Budapest. Die deutsche Springreiter-Equipe in der Besetzung Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf Tapioca, Marie Ligges auf Ballerina, Alexander Schill auf Exclusive und Michael Vieweg auf Contario belegte im Preis der Nationen mit acht Fehlerpunkten beim ungarischen CSIO in Budapest den zweiten Platz, besser mit nur vier Strafpunkten war die Auswahl Italiens. Das Internationale Offizielle Springreiterturnie (CSIO) von Ungarn zählt zur Serie des Europäischen Verbandes (EEF), in der Landeshauptstadt fand das Halbfinale statt. Preis der Nationen