A Coruna. Das Finale um die 38. Einzel-Europameisterschaft im Springreiten seit 1957 bestreiten an diesem Sonntag ab 14 Uhr in A Coruna noch 25 Teilnehmer von über 80, die zum Championat angetreten waren und sich in drei Durchgängen um die letzten Medaillen qualifiziert haben. Bis auf Einzelstarter Hans-Dieter Dreher sind alle anderen Deutschen noch dabei, Marcus Ehning (Borken) auf Coolio (6,86 Strafpunkte), Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Just Be Gnetle (5,32), Sophie Hinners (Pfungstadt) auf Iron Dames My Prins (3,21) und ihr Lebenspartner Richard Vogel (Pfungstadt) auf dem Hengst United Touch S (0,01). Erster Starter ist Ehning, letzter Vogel. Der Wettbewerb führt über zwei Runden. Titelvertediger des Championats ist der Schweizer Steve Guerdat auf Albführen`s Lashin Sippe (bisher 1,19 Strafpunkte). Teilnehmer um Einzel-Europameisterschaft