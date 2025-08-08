Lausanne. Auf den neuesten Weltranglisten des Reiterweltverbandes FEI halten weiter die Spitze im Springen der US-Amerikaner Kent Farrington und in der Dressur die Britin Charlotte Fry. Im Springen ist von den Deutschen Olympiasieger Christian Kukuk als Dritter am besten platziert, in der Dressur Isabell Werth als Nummer 2. In der Vielseitigkeit als dritter Olympischer Disziplin des Reitsports wird zur Zeit kein Deutscher in den Top Ten geführt, als Bester liegt Michael Jung auf Rang 17. Rangliste Springen Rangliste Dressur Rangliste Vielseitigkeit