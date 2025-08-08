Sie befinden sich hier: Home Sport Farrington weiter Nummer 1 - Charlotte Fry vor Isabell Werth

Farrington weiter Nummer 1 - Charlotte Fry vor Isabell Werth PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 08. August 2025 um 09:29

Lausanne. Auf den neuesten Weltranglisten des Reiterweltverbandes FEI halten weiter die Spitze im Springen der US-Amerikaner Kent Farrington und in der Dressur die Britin Charlotte Fry. Im Springen ist von den Deutschen Olympiasieger Christian Kukuk als Dritter am besten platziert, in der Dressur Isabell Werth als Nummer 2. In der Vielseitigkeit als dritter Olympischer Disziplin des Reitsports wird zur Zeit kein Deutscher in den Top Ten geführt, als Bester liegt Michael Jung auf Rang 17. 

Rangliste Springen

Rangliste Dressur

Rangliste Vielseitigkeit
 

