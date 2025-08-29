Sie befinden sich hier: Home Sport Frankreich Erster - Deutschland Fünfter

Frankreich Erster - Deutschland Fünfter PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 29. August 2025 um 19:25

Brüssel. Den Preis der Nationen des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Belgien in Brüssel - Dotierung 200.000 Euro -  gewann die französische Equipe mit lediglich vier Strafpunkten vor Belgien (9) und der Schweiz (12). Die deutsche Equipe von Bundestrainer Otto Becker in der Besetzung Christian Kukuk (35 Jahre/ 24. Nationenpreis) auf Just Be Gentle (4/ Streichresulat und 0 Strafpunkte), Gerrit Nieberg (32/ 12.) auf Ping Pong van de Lentabel (4 und 4), Daniel Deußer (44/ 35.) auf Gangster van Noddevelt (0 und 4) und Christian Ahlmann (50/ 62.) auf Clintrexo Z (0 und 4/ Streichresultat) belegte den fünften Rang (12 Strafpunkte). Bei Fehlergleichheit entschied die bessere Zeit über die Platzierung.

Preis der Nationen, CSIO von Belgien

 
 

