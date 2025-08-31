Sie befinden sich hier: Home Sport Justin Verboomen zweites Einzel-Gold bei der EM

Justin Verboomen zweites Einzel-Gold bei der EM PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 31. August 2025 um 14:21

Crozet/ FRA. Erfolgreichster Teilnehmer der Dressur-Europameisterschaften im französischen Crozet ist Justin Verboomen (38). Der Belgier gewann nach dem Grand Prix Special auf dem Rapphengst Zornik Plus auch die Kür als Einzelentscheidung. Zweite knapp geschlagen wurde die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour auf Mount St.John Freestyle, Bronze wie im GPS sicherte sich Isabell Werth (Rheinberg) auf der Stute Wendy. 

Kür-Wettbewerb
 

