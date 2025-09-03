Lausanne. Auf der neuesten Weltrangliste der Springreiter liegt weiter der US-Amerikaner Kent Farrington an erster Stelle, dahinter folgen der Brite Ben Maher und die beiden Deutchen Olympiasieger Christian Kukuk und Europameister Richard Vogel.

In der Dressur rückte Doppel-Europameister Justin Verboomen (Belgien) ebenfalls an die erste Stelle vor. Den größten Satz machte die zweifache Europameisterin Cathrine Dufour-Laudrup (Dänemark), nämlich von Rang 94 auf Position 5.

Weltrangliste Springen

Weltrangliste Dressur