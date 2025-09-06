Sie befinden sich hier: Home Sport Michael Viewegs zweiter Coup in zwei Wochen

Michael Viewegs zweiter Coup in zwei Wochen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 06. September 2025 um 09:43

Avanches/ CH. Innerhalb von zwei Wochen gewann Michael Vieweg (31) aus Schrobenhausen zwei Große Preise auf dem zwölfjährigen Hengst Contario von Contendro. Nach dem Erfolg in Münster zum Abschluss des "Turnier der Sieger" ließ er nun in Avanches/ CH den zweiten Coup folgen. Zwei Tage vor dem Finale um die Nationen-Preis-Trophy der besten Mannschaften der Serie des Europäischen Verbandes (EEF) siegte er in der mit 110.600 Euro dotierten Prüfung nach Stechen vor dem Schweizer Thibaut Keller auf Happy Girl T und der Schwarzwälderin Pia Reich (32) auf PB Loewenherz. Die frühere Schülerin von Hansi Dreher ist seit sieben Jahren im Turnierstall von Paul Bücheler (Schweiz) angestellt.

Großer Preis (4*)

 
 

