Deutsche Vielseitigkeits-Equipe vorne vor Springen um Vielseitigkeits-Europameisterschaft PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 20. September 2025 um 18:04

Woodstock/ GB. Die deutsche Equipe von Teamchefin Dr. Annette Wyrwoll liegt bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter imPark vor Schloss Blenheim im Südwesten Englands nach Dressur und Gelände an der Spitze, vor allem auch Dank Olympiasieger Michael Jung auf Fischerchipmunk FRH. Die Entscheidung fällt zum Abschluss im Springparcours.

Europameisterschaft Vielseitigkeit, Stand vor abschließendem Springen

Stand Einzelwertung
 

