CSIO von Frankreich in St.Tropez-Gassin PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 21. September 2025 um 19:06

Preis der Nationen des französischen CSIO in St.Tropez-Gassin, Wertung der vom Weltverband FEI eingeführten Liga als Qualifikation zum Finale um die Nationen-Preis-Tropäe Anfang Oktober in Barcelona.

Von den zehn Teams in der Superliga sind acht qualifiziert für das Endturnier im Real Club de Polo (2. bis 5. Oktober), nicht dabei sind Weltmeister Schweden und die Schweiz.

Endstand Longines Nationen-Preis-Liga
 

