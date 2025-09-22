Sie befinden sich hier: Home Sport Zweiter GP-Sieg auf der Global-Tour 25 von Gilles Thomas

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 675 Gäste und 1 Mitglied online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Anzeige

Banner

Anzeige

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Zweiter GP-Sieg auf der Global-Tour 25 von Gilles Thomas PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dieter Ludwig   
Montag, 22. September 2025 um 09:04

New York. Zum zweiten Mal in dieser Saison eindete ein Grand Prix der Global Champions Tour mit dem ersten Platz für den belgischen Ausnahme-Springreiter Gilles Thomas (27). Der Mannschafts-Europameister, bereits erfolgreich in Paris im Juni auf der Marsfeld, setzte sich auf der neunjährigen Stute Qalista DB in der mit 308.600 Euro dotierten Konkurrenz nach Stechen gegen seinen Landsmann Thibault Philippaerts auf Pittman durch. Von den deutschen Teilnehmern konnte sich keiner platzieren.

Großer Preis von New York

Stand Gesamtwertung Global Tour 25
 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>