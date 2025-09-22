New York. Zum zweiten Mal in dieser Saison eindete ein Grand Prix der Global Champions Tour mit dem ersten Platz für den belgischen Ausnahme-Springreiter Gilles Thomas (27). Der Mannschafts-Europameister, bereits erfolgreich in Paris im Juni auf der Marsfeld, setzte sich auf der neunjährigen Stute Qalista DB in der mit 308.600 Euro dotierten Konkurrenz nach Stechen gegen seinen Landsmann Thibault Philippaerts auf Pittman durch. Von den deutschen Teilnehmern konnte sich keiner platzieren. Großer Preis von New York Stand Gesamtwertung Global Tour 25