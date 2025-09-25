Lanaken. Das Finale um den Titel eines belgischen Springreiter-Meisters in Lanaken im Rahmen der Weltmeisterschaften Junger Springpferde verspricht für Samstag echte Spannung. Zwischen dem Ersten und dem Neunten liegt kein Abwurf dazwischen. Die Spitze hält Routinier Jos Verlooy nach zwei makellosen Runden. In Belgien ist für die Elite der Antritt bei dem Titelkampf Pflicht im Hinblick auf Nominierungen für kommende Turniere, die Vorstellung ihrer besten Pferde jedoch nicht bindend.

Stand der belgischen Springreitermeisterschaft nach zwei Durchgängen: