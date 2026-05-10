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Abschluss CSIO von Belgien in Lier PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 10. Mai 2026 um 17:40

Lier/ Belgien. Das Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) auf Drei-Sterne-Niveau von Belgien in Lier endete mit einem brtitischen Erfolg im Großen Preis. Sieger wurde William Whitaker auf der Stute Millfield Quickstep vor zwei Belgiern. Als bester Deutscher nach Stechen platzierte sich als Vierter Sören Suppert (Sendenhorst) auf dem Holsteiner Hengst Can Tici. Die Prüfung war mit 60.500 Euro dotiert, das Stechen hatten 13 Teilnehmer erreicht.

Großer Preis von Lier
 

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