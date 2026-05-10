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Vorarlbergerin Erste im Großen Preis im italienischen 5-Sterne-Grand Prix PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 10. Mai 2026 um 18:09

Lido di Camaiore/ Italien. Mit ihrem ersten ganz großen Erfolg als Springreiterin wartete die Österreicherin Katharina Rhomberg (33) im hochkarätigen 5-Sterne-Turnier in Lido di Camaiore südlich von Genua auf. Die Vorarlbergerin aus Dornbirn siegte im mit 309,000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis auf dem westfälischen Schimmel-Wallach Colestus Cambridge überlegen nach Stechen vor Abdulrahman Alajhi (Saudi Arabien) und dem Belgier Jerome Guery auf Qatouche de la Pomme.

Großer Preis

 

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