Lido di Camaiore/ Italien. Mit ihrem ersten ganz großen Erfolg als Springreiterin wartete die Österreicherin Katharina Rhomberg (33) im hochkarätigen 5-Sterne-Turnier in Lido di Camaiore südlich von Genua auf. Die Vorarlbergerin aus Dornbirn siegte im mit 309,000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis auf dem westfälischen Schimmel-Wallach Colestus Cambridge überlegen nach Stechen vor Abdulrahman Alajhi (Saudi Arabien) und dem Belgier Jerome Guery auf Qatouche de la Pomme. Großer Preis