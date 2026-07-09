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Alexa Ferrer gewann 1. schweres Springen in Chantilly PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Donnerstag, 09. Juli 2026 um 17:54

Chantilly/ FR. Die 38 Jahre alte Französiun Alexa Ferrer, am letzten Wochenende beim CSIO3* der Niederlande in Peelbergen siegreich im Großen Preis, setzte die Erfolgsserie zu Beginn des 4-Sterne-Springturniers in Chantilly fort. Sie siegte auf der Stute Vitalhorse auf dem herrlichen Gelände vor dem Wasserschloss in der ersten schweren Prüfung, die auf Zeit und Fehlerpunkte ausgeschrieben war. Als bester Duetscher belegte Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf dem Hengst Baloutaire PS den 14. Rang.

Auftakt CSI Chantilly 
 

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