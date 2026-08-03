|Doch mehr TV-Übertragungen als zunächst geplant von WM in Aachen
|Geschrieben von: offz/ dl
|Montag, 03. August 2026 um 17:34
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Aachen. Von den Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren, Voltigieren und Paradressur in Aachen (11. bis 23. August) wird nun doch auf den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten mehr übertragen als bisher angerkündigt:
10.08.2026 | 16:15 Uhr - 16:45 Uhr | WDR
11.08.2026 | 20:15 Uhr - 21:45 Uhr | WDR
12.08.2026 |16:30 Uhr | ARD
14.08.2026 | 14:45 Uhr - 17:00 Uhr | WDR
15.08.2026 |14:20 Uhr und 15:40 Uhr | ZDF
16.08.2026 | 12:30 Uhr und 15:30 Uhr | ARD
19.08.2026 | 14:20 Uhr - 17:00 Uhr | WDR
20.08.2026 | 14:20 Uhr - 18:00 Uhr | WDR
21.08.2026 | 20:15 Uhr - 22:45 Uhr | WDR
22.08.2026 | 14:00 Uhr - 16:30 Uhr | WDR
23.08.2026 |14:15 - 16:55 Uhr | ZDF
23.08.2026 | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | WDR