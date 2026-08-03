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Doch mehr TV-Übertragungen als zunächst geplant von WM in Aachen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Montag, 03. August 2026 um 17:34

Aachen. Von den Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren, Voltigieren und Paradressur in Aachen (11. bis 23. August) wird nun doch auf den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten mehr übertragen als bisher angerkündigt:

10.08.2026 | 16:15 Uhr - 16:45 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Der Countdown live aus der Aachener Soers

 

 

11.08.2026 | 20:15 Uhr - 21:45 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Die Eröffnungsfeier live aus der Aachener Soers

 

 

12.08.2026 |16:30 Uhr | ARD
Nationenpreis - Finale/Entscheidung Dressur

 

 

14.08.2026 | 14:45 Uhr - 17:00 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Dressur Grand Prix Spécial live aus der Aachener Soers

 

 

15.08.2026 |14:20 Uhr und 15:40 Uhr | ZDF
Vielseitigkeit Gelände

 

 

16.08.2026 | 12:30 Uhr und 15:30 Uhr | ARD
Vielseitigkeit Springen

 

 

19.08.2026 | 14:20 Uhr - 17:00 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Springreiten Fehler-Zeit-Springen live aus der Aachener Soers

 

 

20.08.2026 | 14:20 Uhr - 18:00 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Springreiten Nationenpreis live aus der Aachener Soers

 

 

21.08.2026 | 20:15 Uhr - 22:45 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Springreiten Finale Nationenpreis live aus der Aachener Soers

 

 

22.08.2026 | 14:00 Uhr - 16:30 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Marathonfahrt der Vierspänner + Para-Dressur live aus der Aachener Soers

 

 

23.08.2026 |14:15 - 16:55 Uhr | ZDF
Springen-Einzelentscheidung

 

 

23.08.2026 | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | WDR
Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Abschied der Nationen live aus der Aachener Soers

 

 

 

 

 
 

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