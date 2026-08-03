Aachen. Von den Weltmeisterschaften in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren, Voltigieren und Paradressur in Aachen (11. bis 23. August) wird nun doch auf den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten mehr übertragen als bisher angerkündigt: 10.08.2026 | 16:15 Uhr - 16:45 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Der Countdown live aus der Aachener Soers 11.08.2026 | 20:15 Uhr - 21:45 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Die Eröffnungsfeier live aus der Aachener Soers 12.08.2026 |16:30 Uhr | ARD

Nationenpreis - Finale/Entscheidung Dressur 14.08.2026 | 14:45 Uhr - 17:00 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Dressur Grand Prix Spécial live aus der Aachener Soers 15.08.2026 |14:20 Uhr und 15:40 Uhr | ZDF

Vielseitigkeit Gelände 16.08.2026 | 12:30 Uhr und 15:30 Uhr | ARD

Vielseitigkeit Springen 19.08.2026 | 14:20 Uhr - 17:00 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Springreiten Fehler-Zeit-Springen live aus der Aachener Soers 20.08.2026 | 14:20 Uhr - 18:00 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Springreiten Nationenpreis live aus der Aachener Soers 21.08.2026 | 20:15 Uhr - 22:45 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Springreiten Finale Nationenpreis live aus der Aachener Soers 22.08.2026 | 14:00 Uhr - 16:30 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Marathonfahrt der Vierspänner + Para-Dressur live aus der Aachener Soers 23.08.2026 |14:15 - 16:55 Uhr | ZDF

Springen-Einzelentscheidung 23.08.2026 | 17:45 Uhr - 18:45 Uhr | WDR

Sport im Westen live: Reit-WM Aachen 2026 - Abschied der Nationen live aus der Aachener Soers