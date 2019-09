Rom. Der Brite Ben Maher sicherte sich zum zweiten Mal in dieser Saison einen Grand Prix der Global Champions Tour und ist bisher der Bestverdiener der diesjährigen Saison im Rahmen der Serie. Wie Anfang August in London gewann der 36 Jahre alte Brite Ben Maher einen Grand Prix der Global Champions Tour. Der Vize-Europameister von Rotterdam siegte in Rom im 300.000 Euro-Springen auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Explosion nach Stechen vor den ebenfalls fehlerfreien Marlon Madolo Zanotelli (Brasilien) auf Edgar und dem deutschen Rekord-Internationalen Ludger Beerbaum (Riesenbeck) auf dem elfjährigen Wallach Cool Feeling. Vierter und ebenfalls im Stechen wurde nach drei Abwürfen der Italiener Luca Marziani auf Tokyo du Soleil. Dahinter folgten mit je vier Strafpunkten im Normalumlauf Julien Epaillard (Frankreich) auf Champeix, dessen Landsmann Simon Delestre auf Ryan und der Borkener Marcus Ehning auf dem Hengst Cornado NRW. Preisgeld für Maher: 99.000 Euro. Ben Maher, 2012 in London Team-Olympiasieger, liegt vor den beiden letzten Springen in Saint Tropez und New York vorne in der Gesamtwertung mit 277 Punkten vor dem Belgier Pieter Devos (266) und dem Deutschen Daniel Deußer (259). Maher ist auf der Tour mit 573.469 Euro bisher der Bestverdiener vor Epaillard (445.678), Devos (426.027), dem schwedischen Olympiazweiten Peder Fredricson (385.232) und dem Iren Darragh Kelly (369.215). Auf dieser Prämienliste liegt Daniel Deußer als Zehnter (276.324) von den Deutschen am weitesten vorne. Grand Prix Rom