Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 4. bis 8. September in Calgary/CAN



Großer Preis

1. Beezie Madden (USA) mit Darry Lou; 0/1/ 66,94

2. Rowan Willis (AUS) mit Blue Movie; 0/4/65,93

3. Max Kühner (AUT) mit Chardonnay 79; 0/5/66,78

…

16. Andre Thieme (Plau am See) mit Aretino 13; 4/90,66 Weitere Informationen unter www.sprucemeadows.com Internationales Springturnier (CSI5*/GCT) vom 4. bis 8. September in Rom/ITA



Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/38,76

2. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit VDL Edgar M; 0/0/39,20

3. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Cool Feeling; 0/0/39,39 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/-S/3*-L/3*-S/2*-S) vom 5. bis 8. September in Sopot/POL



CCI4*-S

1. Lea Siegl (AUT) Fighting Line; 33,9 (Dressur 29,1/Springen 4,8/Gelände 0)

2. Maxime Livio (FRA) mit Vegas des Boursons; 34,8 (34/0/0,8)

3. Katrin Norling (SWE) mit Fernando-Ukato; 36 (30,8/0/5,2)

…

5. Andreas Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 36,5 (30,1/4/2,4)



CCI3*-L

1. Veera Manninen (FIN) mit Sir Greg; 36,3 (Dressur 35,9/Gelände 0/Springen 0,4)

2. Alina Dibowski (Döhle) mit Brennus; 39,9 (31,9/0/8)

3. Juan Carlos Garcia (ITA) mit Ugo du Perron; 45 (36,6/4,4/4)



CCI-3*-S

1. Helena Zagala (POL) mit Contendro Lady; 33,3 (Dressur 33,3/Gelände 0/Springen 0)

2. Julia Gillmaier (POL) mit Red Sunrise; 34,3 (32,3/3/0)

3. Linda Algotsson (SWE) mit Connie Pop; 39,5 (32,3/6,8/0,4)

…

6. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Quidditch; 43,1 (34,3/4,8/4) Weitere Informationen unter www.hipodrom.sopot.pl Weltmeisterschaften der jungen Fahrpferde (CH-M-YH A 1) vom 5. bis 8. September in Mezohegyes/HUN



Finale 6jährige Pferde

Gold: Adele M; sächsische-thüringisches Schweres Warmblut von Elbcapitaen mit Jessica Wächter (Aschaffenburg); 16,26

Silber: Dajluk; Silesian breed von Iluk mit Weronika Kwiatek (POL); 15,09

Bronze: Finesse 374; Westfale von For Romance mit Alexander Bösch (AUT); 14,29



Finale 7jährige Pferde

Gold: Novana; sächsische-thüringisches Schweres Warmblut von Ellington mit Jessica Wächter (Aschaffenburg); 16,61

Silber: Aromat; Silesian breed von Lokan mit Bartlomiej Kwiatek (POL); 15,39

Bronze: Mezöhegyes Nonius-14 Vezer; Nonius von Nonius 31 mit Janos Papp (HUN); 13,41 Weitere Informationen unter www.mezohegyesbirtok.hu Bundeschampionate in Warendorf Bundeschampionate 2019