Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Jugendmeisterschaften Springen und Dressur vom 12. bis 15. September in Zeiskam Deutsche Meisterschaft Springen Children

Gold: Mathies Rüder (Fehmarn) mit Latigo 18; 2 Punkte (1/0/0/1)

Silber: Florian Nissen (Osnabrück) mit Levisto 6; 3 (1/0/1/1)

Bronze: Mikka Roth (Freimersheim) mit Attthina; (0/0/4/0) Deutsche Meisterschaft Springen Pony

Gold: Johanna Beckmann (Brunsbüttel) mit Karim van Orchid’s; 0 (0/0/0/0)

Silber: Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob 2; 4 (0/0/0/4)

Bronze: Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW; 5 (1/0/4/0) Deutsche Meisterschaft Springen Junioren

Gold: Calvin Böckmann (Lastrup) mit Channing L NRW; 0,68 (0,68/0/0/0)

Silber: Niels Carstensen (Leipheim) mit FBW Cornflake; 2,90 (2,90/0/0/0)

Bronze: Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; 4 (0/0/4/0) Deutsche Meisterschaft Springen Junge Reiter

Gold: Justine Tebbel (Emsbüren) mit Light Star 4; 2,89 (1,89/0/1/0)

Silber: Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Brilliant du Rouet; 5,05 (0,05/0/5/0)

Bronze: Mylen Kruse (Zewen) mit Chaccomo; 5,09 (1,09/0/0/4) Deutsche Meisterschaft Dressur Pony

Gold: Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 236,324 Punkte

Silber: Shona Brenner (Billerbeck) mit Der kleine Sunnyboy WE; 230,065

Bronze: Johanna Kullmann (Hamminkeln) mit Champ of Class 3; 222.793 Deutsche Meisterschaft Dressur Junioren

Gold: Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe; 234,934

Silber: Henritte Schmidt (Naumburg) mit Rocky’s Sunshine; 226,834

Bronze: Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 224,481 Deutsche Meisterschaft Dressur Junge Reiter

Gold: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Dissertation; 240,293

Silber: Paulina Holzknecht (Solingen) mit Wells Fargo 14; 229,520

Bronze: Lia Welschof (Paderborn) mit Linus K; 226,868 Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Lavissaro; 27,10 Punkte

2. Jona-Emiliy Bomberg (Florstadt) mit Sinatra M; 26,40 Punkte

3. Leonie Koch (Hagen) mit Floriano HB; 24,30 Weitere Informationen unter www.rv-zeiskam.de. Deutsche Jugendmeisterschaften Voltigieren vom 12. bis 15. September in Krumke Deutsche Meisterschaft Voltigieren Damen

Gold: Fabienne Nitkowski (Hamminkeln) mit Dantez/Longenführer Iris Schulten; 8,001

Silber: Mona Pavetic (Neuss) mit Eyecatcher 14/Alexandra Knauf; 7,950

Bronze: Paula Waskowiak (Kirchlengern) mit Paint Ball 2/Tabea Struck; 7,635 Deutsche Meisterschaft Voltigieren Herren

Gold: Jannik Liersch (Planegg) mit Elegante 42/Alexander Hartl; 7,901

Silber: Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Hendrikx/Antje Döhnert; 7,568

Bronze: Sam Perkuhn (Solingen) mit Max 4060/Katharina Lutter; 7,300 Deutsche Meisterschaft Pas de Deux

Gold: Julian Kögl (Blankenfelde)/Ronja Kähler (Stahnsdorf) mit Elegante/Longenführer Alexander Hartl; 8,289

Silber: Jana Schuhmacher (Freudenberg)/Hannah Bidon (Weinstadt) mit Ritchie 16/Karin Kramp; 7,906

Bronze Anna Bregulla (Forchheim)/Amai Wittmann (Neunkirchen) mit Ferndando 686/Dargmar Szemes; 7,770 Deutsche Meisterschaft Gruppen

Gold: Neuss-Grimlinghausen Juniorteam I mit Smarti 11/Pauline Riedl; 7,861

Silber: VV Ingelsberg Junior I mit Rajan 11/Annkathrin Solf; 7,743

Bronze: HWR Junior I mit Diavolo of Farms End/Hendrik Brühl; 7,612 Weitere Informationen unter www.krumker-voltis.com/djm-2019/ Weltmeisterschaften der Zweispänner vom 11. bis 15. September in Drebkau Zweispänner Team

Gold: Ungarn 307,22 Punkte

Silber: Niederlande; 310,32

Bronze: Deutschland 312,55 (Arndt Lörcher (Wolfenbüttel), Lars Schwitte (Stadtlohn) und Sandro Koalick (Drebkau). Zweispänner Einzel

Gold: Martin Höller (HUN) 148,81 (Dressur 32,39/Marathon 101,93/Hindernis 14,49)

Silber: Sandro Koalick (Drebkau); 149,49 (43,25/106,24/0)

Bronze: Stan van Eijk (NED); 155,33 (49,78/102,56/3)

...

4. Sebastian Warneck (Rangsdorf); 160,07 (47,25/110,35/2,47)

…

6. Anna Sandmann (Lähden); 160,67 (44,78/112,82/3,07)

…

8. Lars Schwitte (Stadtlohn): 163,06 (42,85/113,86/6,35)

…

12. Marco Freund (Dreieich); 166,62 (57,90/104,40/4,32)

…

15. Stefan Schottmüller (Kraichtal); 169,27 (49,31/115,25/4,71)

…

34. Torsten Koalick (Drebkau); 176,82 (55,04/114,80/6,98)

…

39. Jörg Zwiers (Emlichheim); 178,69 (58,37/114,32/6)

…

49. Arndt Lörcher (Wolfenbüttel); 185,87 (58,30/116,95/10,62) Weitere Informationen unter wch-pairs2019-drebkau.de Deutsche Amateurmeisterschaften Vielseitigkeit vom 13. bis 15. September in Langenhagen Deutsche Amateur-Meisterschaft

Gold: Christian Gärtner (Horka) mit Namibia

Silber: Katja Meinecke (Neuruppin) mit Abington

Bronze: Nadine Zastrow (Nehms) mit Grafenwerth CCI3*-S 1. Abteilung (RLP 0-1430 inkl. Wertung Amateur-Meisterschaft

1. Konstantin Harting (Königswinter) mit Conil 3; 34,3 (25,9/0/8,4)

2. Christian Gärtner (Horka) mit Namibia 15; 38,80 (34,80/0/4)

3. Marie Zauber (Ratingen) mit Q Base; 39,3 (30,5/4/4,8)

4. Katja Meinecke (Neuruppin) mit Abington; 39,60 (29,20/4,4/6)

5. Nadine Zastrow (Nehms) mit Grafenwerth; 40,70 (35,90/0/4,80) CCI3*-S 2. Abteilung (RLP >1430 + internationale Reiter)

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Dajara 4; 28,1 (27,7/0/0,4)

2. Christoph Wahler (Warendorf) mit Ignatz 22; 31,3 (31,3/0/0)

3. Louise Romaike (SWE) mit Grand Prix IWEST; 32,3 (24,7/0/7,6) CCI*-S JG 1992 u jünger

1. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Horseware’s Barny; 27,9 (27,9/0/0)

2. Alexis Gomez (ESP) mit Riga de Hus; 28,5 (28,5/0/0)

3. Pia Münker (Wahlstedt) mit Jard; 29,3 (25,3/4/0) CCI*-S JG 1991 u älter

1. Vanessa Bölting (Münster) mit Rady To Go W; 29,4 (28,6/0/0,8)

2. Christine Münkel (Langehagen) mit Eleonora; 30,3 (30,3/0/0)

3. Peter Thomsen (Lindewitt) mit Sir Boggles; 30,5 (30,5/0/0) Weitere Informationen unter www.vfv-langenhagen.de Internationales Springturnier (CSI3*) vom 11. bis 15. September in Paderborn



Großer Preis

1. Nisse Lüneburg (Hetlingen) mit Luca Toni; 0/0/39,02

2. Mario Stevens (Molbergen) mit Landano Old; 0/0/39,25

3. Patrick Stühlmeyer (Molberg) mit Varihoka du Temple; 0/0/39,41



CSIU25-EY Cup

1. Charlotte Bettendorf (LUX) mit Bellefeur PS; 0/0/43,25

2. Felix Hassmann (Lienen) mit Sig Captain America; 070/44,53

3. Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Camalita; 0/0/46,28 Weitere Informationen unter www.owl-challenge.de Internationales Springturnier (CSI5*) vom 12. bis 15. September in St. Tropez/FRA

Großer Preis

1. Jessica Springsteen (USA) mit RMF Zecilie; 0/0/35,38

2. Pieter Devos (BEL) mit Claire Z; 0/0/36,40

3. Simon Delestre (FRA) mit Hermes Ryan; 0/0/36,88

…

10. Marco Kutscher (Bad Essen) mit Casallvano; 0/4/36,97 Weitere Informationen unter www.athinaonassis-horseshow.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 12. bis 15. September in Busto Arsizio/ITA

Großer Preis

1. Sergio Alvarez Moya (ESP) mit Jet Run; 0/0/47,65

2. Annina Züger (SUI) mit Douglass Chavannais; 0/0/48,16

3. José Maria Larocca jr (ARG) mit Finn Lente; 0/0/48,17

…

6. Marco Litterscheidt (Rheinbach) mit Hinde van de Moldenvelden; 0/0/52,88 Weitere Informationen unter www.etrea.it Internationales Dressurturnier (CDI3*/U25) vom 12. bis 15. September in Ornago/ITA



Grand Prix

1. Anne Sophie Serre (FRA) mit Actuelle de Massa; 71,630

2. Tatjana Miloserdova (ITA) mit Florento Furtuna; 70,196

3. Evgenija Davydova (RUS) mit Awakening; 70,000

…

13. Lisa-Maria Klössinger (Aicha vorm Walde) mit Quam Libet; 67,109



Grand Prix Special

1. Tatjana Miloserdova (ITA) mit Florento Furtuna; 71,064

2. Anne Sophie Serre (FRA) mit Actuelle de Massa; 70,064

3. Tina Konyot (USA) mit Diamantino; 68,681

…

11. Lisa-Maria Klössinger (Aicha vorm Walde) mit Quam Libet; 60,681



U25 Grand Prix

1. Rachel Bastady (FRA) mit Fandango D’Arx; 69,103

2. Jessica Krieg (Heinsberg) mit Sergio Leone 7; 68,026

3. Jessica Krieg (Heinsberg) mit Special Edition 8; 67,949



U25 Grand Prix Kür

1. Rachel Bastady (FRA) mit Fandango D’Arx; 73,000

2. Jessica Krieg (Heinsberg) mit Special Edition 8; 69,900

3. Tamara-Lucia Roos (SUI) mit Amaretto XII; 67,700 Weitere Informationen unter www.scuderiemalaspina.it Internationales Dressurturnier (CDI3*/J/Y/U25/P) vom 12. bis 15. September in Waregem/BEL



Grand Prix

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quarter Back Junior; 73,935 Prozent

2. Marcus Hermes (Billerbeck) mit Zinq Abegglen FH; 73,543

3. Fanny Verliefden (BEL) mit Indoctro V/D Steenblok; 70,609



Grand Prix Special

1. Marcus Hermes (Billerbeck) mit Zinq Abegglen FH; 73,447

2. Fanny Verliefden (BEL) mit Indoctro V/D Steenblok; 72,043

3. Camille Cheret Judet (FRA) mit Duke Of Swing; 71,830



Grand Prix Kür

1. Christoph Koschel (Hagen) mit Ballentines 10; 75,090

2. Lucie Louws (NED) mit Evito; 73,780

3. Sander Marijnissen (NED) mit Cool 2 Johnson; 70,445



U25 Grand Prix

1. Aleksandra Maksakova (RUS) mit Bojengels; 70,564

2. Mercedes Verwey (NED) mit For Seasons 19; 69,103

3. Jeanine Nekeman (NED) mit Vlingh; 69,051

…

6. Sophia Funke (Cappeln) mit Diamond Rex 2; 64,077



U25 Grand Prix Kür

1. Mercedes Verwey (NED) mit For Seasons 19; 70,875

2. Jeanine Nekeman (NED) mit Vlingh; 70,550

3. Lore Vandeborne (BEL) mit Ikke-Pia V/D Bergerhoeve; 69,700

…

5. Sophia Funke (Cappeln) mit Diamond Rex 2; 65,950



Junioren Team

1. Micky Schelstreate (NED) mit Grand-Charmeur; 70,808

2. Chiel van Bdaf (NED) mit Floris; 69,293

3. Maud Adriaensen (BEL) mit Bailamos Biolley; 69,141

…

10. Soe Isabell Oertzen (Hamburg) mit Chester; 66,162



Junioren Individual

1. Micky Schelstreate (NED) mit Grand-Charmeur; 73,824

2. Sascha Heijmans (NED) mit Flying Dutchman acb; 73,824

3. Maud Adriaensen (BEL) mit Bailamos Biolley; 72,598

…

8. Soe Isabell Oertzen (Hamburg) mit Chester; 68,284



Junioren Kür

1. Lara van Nek (NED) mit Amazing Comeback; 75,717

2. Micky Schelstreate (NED) mit Grand-Charmeur; 75,134

3. Maud Adriaensen (BEL) mit Bailamos Biolley; 73,975

…

8. Soe Isabell Oertzen (Hamburg) mit Chester; 70,167



Junge Reiter Team

1. Kim Burschik (Iserlohn) mit Filaro Old; 71,373

2. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 71,127

3. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 69,706



Junge Reiter Individual

1. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 73,578

2. Kim Burschik (Iserlohn) mit Filaro Old; 72,059

3. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 71,127



Junge Reiter Kür

1. Luna Laabs (Ahlen) mit Wild Willy Granly; 74,475

2. Lea Windhausen (Krefeld) mit Zafriq de Jeu; 74,450

3. Annabelle Steffens (Bad Homburg) mit Imperio 3; 73,609 Weitere Informationen unter www.dressuur-waregem.be