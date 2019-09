Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Föderation (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltmeisterschaften der Ponyfahrer (CH-M-P-A1/A2/A4) vom 25. bis 29. September in Aszar Kisber/HUN



Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 449,66 (Katja Berlage (Nettetal)/Fabian Gänshirt (Lahr)/Jan-Felix Pfeffer (Oering)/Dieter Baackmann (Emsdetten)/Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler)/Sven Kneifel (Wunstorf))

Silber: Niederlande; 454,47

Bronze: Schweiz; 464,14



Einzelwertung Einspänner

Gold: Katja Berlage (Nettetal); 149,47 (Dressur 51,09/Marathon 98,38/Hindernisfahren 0)

Silber: Cedric Scherrer (SUI); 152,61 (57,16/95,45/0)

Bronze: Gilles Pirotte (BEL); 156,92 (52,74/101,18/3)

…

11. Sandra Schäfer (Nordwalde); 167,20 (58,28/101,89/7,03)

…

14. Niels Grundmann (Fredenbeck); 169,04 (63,71/102,33/3)

…

17. Fabian Gänshirt (Lahr); 170,25 (52,03/104,86/13,36)



Einzelwertung Zweispänner

Gold: Rodinde Rutjens (NED); 155,89 (Dressur 45,18/Marathon 104,97/Hindernisfahren 5,74)

Silber: Melanie van de Bunt (NED); 156,08 (48,58/104,50/3)

Bronze: Christof Weihe (Petershagen); 158,20 (42,45/107,53/8,22)

4. Jan-Felix Pfeffer (Oering); 161,26 (43,92/109,69/7,65)

…

8. Dieter Baackmann (Emsdetten); 173,34 (49,31/111,13/12,90)

…

15. Birgit Kohlweiss (Weil der Stadt); 187,25 (63,43/108,45/15,37)



Einzelwertung Vierspänner

Gold: Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 150,08 (Dressur 45,31/Marathon 93,28/Hindernisfahren 11,49)

Silber: Marijke Hammink (NED); 151,47 (48,64/96,83/6)

Bronze: Yannik Scherrer (SUI); 152,72 (47,71/102,53/2,48)

…

6. Sven Kneifel (Wunstorf); 160,16 (52,37/107,45/0,34)

…

8. Michael Bügener (Gronau); 165,34 (57,04/100,25/8,05) Weitere Informationen unter www.facebook.com/kisber1819/ Internationales Offizielles Jugend-Springturnier Finale (CSIOCh/J/Y/P) vom 26. bis 29. September in Opglabbeek/BEL



Nationenpreis Pony

1. Großbritannien; 245,68

2. Deutschland; 252,33 (Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob/Magnus Schmidt (Naumburg) mit An Angel/Lara Tönnissen (Senden) mit Clarissa NRW/Bo Chiara Gröning (Waltrop) mit Chessy 18)

3. Irland; 249,38



Großer Preis Pony

1. Rhys Williams (IRL) mit K-Little Hero d’18; 0/0/38,45

2. Claudia Moore (GBR) mit Delflip; 0/0/39,12

3. Ann-Sophie Seidl (Regensburg) mit Berkzicht Rob; 0/0/39,96



Nationenpreis Children

1. Niederlande; 0/0/138,95

2. Deutschland; 0/4/124,78 (Lisa Maria Funke (Goldenstedt) mit Limbarto/Mathies Rüder (Fehmarn) mit Latigo 18/Thore Stieper (Hohenaspe) mit Cool Cat 12/Mikka Roth (Freimersheim) mit Atthina)

3. Belgien; 0/4/125,94



Großer Preis Children

1. Lisa Marie Funke (Goldenstedt) mit Limbarto; 0/0/34,03

2. Olivia Alvarez Garcia (ESP) mit Prince de la Mare; 0/0/34,12

3. Alexandre Real (FRA) mit Sire de St Simeon; 0/0/34,28



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 0/0/152,27 (Anna Jurisch/ Nuthetal mit Questo Vincitore, Britt Roth/ Freimersheim mit Thekla Carola, Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29 und Matthis Westendarp/ Wallenhorst mit Stalido)

2. Großbritannien; 0/0/153,06

3. Belgien; 4/243,39



Großer Preis Junioren

1. Wiktoria Bedynska (POL) mit Lacoste 142; 0/0/43,44

2. Anastasiya Bondarieva (UKR) mit Capri; 0/0/43,45

3. Thibault Philippaerts (BEL) mit Camargo 2; 0/0/43,99

…

17. Britt Roth (Freimersheim) mit Caboto; 4/82,29



Nationenpreis Junge Reiter

1. USA; 0/234,17

2. Großbritannien; 2/244,29

3. Dänemark; 4/236,51



Großer Preis Junge Reiter

1. Giavanna Rinaldi (USA) mit Concuela; 0/0/42,78

2. Alexandra Amar (SUI) mit Unpulsion de La Hart; 0/0/43,37

3. James Winter (GBR) mit Garande; 0/8/46,11

…

8. Cedric Wolf (Buchholz) mit Louisville 5; 1/86,71 Weitere Informationen unter www.sentowerpark.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 25. bis 29. September in New York/USA



Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/34,08

2. Marcus Ehning (Borken) mit Cornado NRW; 0/0/34,65

3. Martin Fuchs (SUI) mit The Sinner; 0/0/34,95 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI5*/2*) vom 26. bis 30. September in Waregem/BEL



Großer Preis

1. Steve Guerdat (SUI) mit Alamo; 0/0/38,26

2. Denis Lynch (IRL) mit Rubens Ls La Silla; 0/0/40,36

3. Max Kühner (AUT) mit Elektric Blue P; 0/0/41,54

…

9. Michael Jung (Horb) mit Fischerchelsea; 4/78,68 Weitere Informationen unter www.waregemhorseweek.be



Internationales Weltcup-Dressur und Dressurturnier (CDI-W/CDI3*) vom 26. bis 29. September in Budapest/HUN



Weltcup Grand Prix

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay; 75,000 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 74,630

3. Benjamin Werndl (Tuntenhausen) mit Famoso 9; 73,109



Weltcup Kür

1. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay; 78,375 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 77,875

3. Morgan Barbancon (FRA) mit Sir Donnerhall II; 77,750



Grand Prix 3*

1. Patrik Kittel (SWE) mit Eddieni; 73,152 Prozent

2. Ulrike Prunthaller (AUT) mit Bartlgut's Duccio; 71,130

3. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 71,000

4. Lisa Müller (Otterfing) mit Birkhof's Dave FBW; 70,913



Grand Prix Special

1. Nicolas Wagner (LUX) mit Quater Back Junior; 72,489 Prozent

2. Patrik Kittel (SWE) mit Eddieni; 71,660

3. Lisa Müller (Otterfing) mit Birkhof's Dave FBW; 71,553 Weitere Informationen www.lovasterapia.hu/hirek/CDI_CDN_startlist_eredmenyek.html Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S) vom 27. bis 29. September in Baborowko/POL



CCI4*-S

1. Nadine Marzahl (Munster) mit Valentine 18; 30,1 (Dressur 30,1/Gelände 0/Springen 0)

2. Sophie Leube (Hamm) mit Jadore Moi; 32,6 (32,2/04/0)

3. Beeke Jankowski (Schmalensee) mit Tiberius 20; 35,1 (32,7/1,6/0,8)



CCI3*-S

1. Leonie Kuhlmann (Einbeck) mit Hidalgo 179; 38,6 (Dressur 27,4/Gelände 3,2/Springen 8)

2. Paulina Maciejewska (POL) mit Jangcy L; 41,4 (37,4/0/4)

3. Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Quidditch K; 42,7 (32,3/2,4/8)



CCI2*-S

1. Stephanie Böhe (Betzendorf) mit Ashanti de la Ribiere; 29,8 (Dessur 29,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Jaagup Kallas (EST) mit Olli Royal; 30,0 (30,0/0/0)

3. Elmar Lesch (Thomasburg) mit Atlanta; 30,3 (30,3/0/0) Weitere Informationen unter www.bhss.baborowko.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S) vom 26. bis 29. September in Varsseveld/NED



CCI3*-L

1. Konstantin Harting (Königswinter) mit Conil 3; 33,0 (Dressur 33,0/Gelände 0/Springen 0)

2. Thierry van Reine (NED) mit ACSI Harry Belafonte; 35,4 (33,0/2,4/0)

3. Melina Rytir (Düsseldorf) mit Fairy Tale CR; 36,5 (36,5/0/0)



CCI3*-S

1. Patrick Verbakel (NED) mit Coconut Girl; 38,9 (Dressur 35,3/Springen 0/Gelände 3,6)

2. Vanessa Bölting (Münster) mit Carlson B; 39,0 (27,8/4/7,2)

3. Jerome Robine (Darmstadt) mit Guccimo R OLD; 42,4 (29,2/8/5,2)



CCI2*-L

1. Linus Richter (Wardenburg) mit Rayja; 27,5 (Dressur 23,5/Gelände 0/Springen 4)

2. Stephan Dubsky (Verden) mit Cesandro 2; 32,3 (32,3/0/0)

3. Tom van den Broeck (BEL) mit Kaaiman van de Kooldries; 35,1 (29,1/2/4)



CCI2*-S

1. Merel Blom (NED) mit Giant Prospect BB; 36,3 (Dressur 29,9/Springen 0,4/Gelände 6)

2. Pia Münker ((Wahlstedt) mit Jard; 37,3 (32,1/0/5,2)

3. Vanessa Bölting (Münster) mit Ready to Go W; 37,3 (30,1/0/7,2) Weitere Informationen unter www.hippischfestijn.nl